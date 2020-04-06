Таджикистан открывает новый футбольный сезон, несмотря на пандемию коронавируса

Таджикистан начал новый футбольный сезон в субботу, присоединившись к небольшой группе стран по всему миру, где чемпионат по футболу продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Душанбинский «Истиклол» в субботу защитил свой Суперкубок со счетом 2:1 над «Худжандом».

Тем не менее игра прошла без фанатов из-за мер предосторожности относительно пандемии вируса.

Игроки и сотрудники обеих команд свободно общались после финального свистка, прежде чем официальные лица повесили им медали на шею, и жали друг другу руки.

Профессиональный футбол сейчас продолжается только в нескольких странах мира, в том числе в Беларуси, Никарагуа и Бурунди. Эти страны внезапно привлекли внимание иностранных фанатов и международных рынков азартных игр.

Но внимание не всегда приветствуется. Любительский клуб в Швеции пожаловался на смертельные угрозы после того, как на игровых сайтах появилось большое внимание на тренировочной игре.

До сих пор Таджикистан не сообщал ни о каких случаях нового коронавируса, согласно данным Университета Джона Хопкинса.