Правозащитник Бахром Хамроев заболел COVID-19

Известный правозащитник Бахром Хамроев сообщил о том, что он заболел COVID-19, болезнью, вызываемой новым уханьским коронавирусом.

По словам Хамроева симптомы болезни у него проявлялись как минимум с 31 марта — высокая температура и сильный кашель. 4 апреля его госпитализировали в Казани с подозрением на пневмонию, а тремя днями ранее взяли анализ на коронавирус.

Анализ на коронавирус к сожалению подтвердился и сейчас Бахром Хамроев проходит лечение 7-й горбольнице Казани. Судя по всему, заразились также жена и дочь правозащитника.

О течении своего заболевания Хамроев сообщает в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, Бахром Хамроев - эмигрант из Узбекистана; работает в России с 1992 года. Сотрудник правозащитного центра "Мемориал", лидер Общества политических эмигрантов Центральной Азии и руководитель организации Yordam (узб. "Помощь"), оказывающей содействие политическим и религиозным беженцам из этого региона.