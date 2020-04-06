Шри-Ланка: скандал из-за кремации мусульман, умерших от COVID-19

В Шри-Ланке принудительная кремация двух мусульман, инфицированных COVID-19, вызвала шок среди представителей мусульманской общины, которые обвинили власти в нарушении исламских ритуалов погребения.

Бишруль Хафи Мохаммед Юнус, 73-летний мужчина из столицы Коломбо, умерший от COVID-19, был вторым мусульманином, кремированным в островной стране Индийского океана, где на сегодняшний день зарегистрирован 151 случай.

46-летний сын умершего мусульманина по имени Фаяз Юнус сказал, что его отец, у которого было заболевание почек, дал положительный результат на вирус около двух недель назад. Он умер 1 апреля и был кремирован на следующий день.

Фаяз сказал, что они не могли совершать джаназа-намаз над его отцом из-за страха перед инфекцией.

«Моего отца положили в машину под надзором полиции и кремировали. Мы провели несколько молитв за пределами морга, но это не была джаназа, как мы мусульмане, обычно ее делаем», - сказал Файаз «Аль-Джазире».

«Правительство должно принять меры, чтобы мы, мусульмане, могли хоронить своих близких в соответствии с нашими исламскими обрядами погребения».

«Если есть возможность захоронения, наше правительство должно согласиться. Кремация - не единственный вариант, мы хотим похоронить своих близких по исламским требованиям», - добавил он.

Во вторник министерство здравоохранения Шри-Ланки выпустило руководящие принципы по COVID-19, в которых говорится, что стандартной процедурой утилизации тел должна быть кремация. В более раннем руководстве дозволялись традиционные мусульманские похороны.

В руководстве также говорится, что тело не следует мыть и помещать в саван и гроб, что также противоречит исламским обрядам омовение покойника.

Мусульманские лидеры и активисты отмечают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешает как захоронение, так и кремацию людей, умерших в результате пандемии.

Известный юрист Али Сабри заявил в своем посте на Facebook, что был разочарован решением властей кремировать тела мусульман, так как это было нарушением руководящих принципов ВОЗ, в которых говорится, что тело может быть либо как похоронено, так и кремировано.

Из четырех человек, погибших в результате COVID-19 в Шри-Ланке двое были мусульманами. Кремация мусульман вызвала страдания в мусульманском сообществе.

«Мусульманская община рассматривает это как расистскую программу действий экстремистских буддистских сил, которые, похоже, требуют от правительства возмещения», - сказал вице-президент Мусульманского совета Шри-Ланки Хильми Ахамед.

«Руководящие принципы, изданные ВОЗ, практикуются Великобританией, большинством европейских стран, Сингапуром, Гонконгом и всеми мусульманскими странами [за исключением Шри-Ланки]», - сказал он «Аль-Джазире».

Amnesty International также призвала власти «уважать право религиозных меньшинств на проведение окончательных обрядов» в соответствии с их собственными традициями.

«В это трудное время власти должны объединять общины, а не углублять разногласия между ними», - заявил Бирадж Патнаик, директор Amnesty International по Южной Азии.

«Скорбящие родственники людей, умерших из-за COVID-19, должны иметь возможность прощаться со своими близкими так, как они хотят, особенно там, где это допустимо в соответствии с международными правилами».

Мусульмане составляют 10 процентов от 21-миллионного населения Шри-Ланки. Но их отношения с сингальским буддистским большинством ухудшились в годы после окончания гражданской войны в 2009 году, когда некоторые буддистские группы начали нападать на предприятия и места поклонения мусульман.