Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался от COVID-19

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль умер в воскресенье в Египте после заражения коронавирусом.

Джибриль был временным премьер-министром страны более семи месяцев, с марта по октябрь 2011 года, во время гражданской войны в Ливии. Он стал первым официальным главой государства в Ливии после Каддафи

Халед Аль Мрими, секретарь партии Альянса национальных сил, основанной Джибрилем в 2012 году, сказал, что он умер в Каире после двух недель в больнице.

Джибриль, 68 лет, был назначен главой Национального переходного совета во время гражданской войны, в которой бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи был схвачен и убит.

До этого он занимал пост главы Совета по национальному экономическому развитию при режиме Каддафи, а затем перешел на сторону повстанческого Национального переходного совета в начале революции 2011 года.

В октябре 2011 года он объявил, что уйдет в отставку из правительства, как только страна будет «освобождена».

Он сдержал это обещание, покинув свой пост через три дня после того, как город Сирт был захвачен и Каддафи был убит.

В марте 2012 года он стал лидером недавно созданного Альянса национальных сил, который в настоящее время является одной из крупнейших политических партий в Ливии.

Сторонники считали Джибриля человеком, способным объединить враждующие группировки Ливии.

Альянс состоит из 58 политических организаций, 236 благотворительных организаций и более 280 независимых организаций.

Он призывает к созданию исламского, демократического, гражданского государства, умеренного и уважающего права меньшинств.

Ливия объявила о первых официальных случаях заболевания коронавирусом на прошлой неделе, и на сегодняшний день зарегистрировано лишь несколько случаев заражения.