Турция ограничивает передвижение своих войск в Сирии из-за коронавируса

В воскресенье Турция заявила, что минимизирует передвижение своих войск в зонах операций в соседней Сирии в ответ на вспышку коронавируса, на фоне роста число зараженных и умерших в самой Турции, сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коча, число смертей в Турции от болезни COVID-19 за последние 24 часа возросло на 73 до 574, а число новых подтвержденных случаев возросло на 3135 до 27.069.

Турция, занимающая девятое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса, ограничила социальное передвижение, в основном закрыла свои границы и многие бизнес-предприятия. На последнем этапе министерство обороны заявило, что создало новое подразделение для борьбы с распространением болезни.

Войска, размещенные в Сирии, теперь будут входить и выходить из районов операции только с разрешения главы армии, говорится в сообщении министерства. «Таким образом, перемещение персонала и войск сводится к минимуму, если только оно не является обязательным», - добавил он.

Турецкие военные поддерживают сирийских повстанцев в северо-западном регионе Идлиб. Боевые действия успокоились после того, как Анкара месяц назад договорилась о прекращении огня с Москвой, которая поддерживает силы сирийского режима. В Идлибе, где в результате конфликта за последние месяцы около миллиона человек стали перемещенными лицами, врачи опасаются худшего, если (точнее когда) коронавирус придет и сюда, учитывая, что больницы лежат в руинах, а лагеря переполнены людьми.

Министерство обороны Турции заявило, что в районы операций были направлены врачи для частичного обучения, связанного с тяжелыми респираторными заболеваниями. Турецкие военные также контролируют сирийские пограничные районы к востоку от Идлиба.

В самой Турции за последние несколько недель вспышка заболевания резко возросла, и ежедневно регистрируются новые случаи заболевания. В пятницу правительство издало приказ об обязательном пребывании дома для большинства турок в возрасте до 20 лет, в дополнение к существующему приказу для лиц старше 65 лет (однако, впоследствии были сделаны исключения для рабочих от 18 до 20), плюс приказ об обязательном использовании маски в людных общественных местах, магазинах и на рабочих местах.

В воскресенье правительство заявило, что граждане могут подать онлайн-заявку на пять бесплатных масок в неделю, доставляемых по почте.