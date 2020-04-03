В Казахстане срочно построят три новые инфекционные больницы

Три инфекционные больницы из быстро возводимых конструкций построят в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте, сообщается на сайте правительства Казахстана.

С соответствующей инициативой выступило Министерство здравоохранения республики. Ранее первый замминистра финансов Берик Шолпанкулов сообщил, что на строительство трех медицинских модульных комплексов карантинного типа выделят 14,8 млрд тенге ($33 млн). Данные объекты будут рассчитаны в общей сложности на 680 коек.

К настоящему моменту в Казахстане зафиксировано 453 случая заражения коронавирусом, 29 человек выздоровели, трое скончались. Больше всего заболевших — 199 человек — в Нур-Султане, 93 случая в Алма-Ате и 11 в Шымкенте.

Алма-Ата и Нур-Султан с 22 марта полностью закрыты на карантин. В Шымкенте — третьем по численности населения городе Казахстана — закрыты автодороги на въезд и выезд (исключения сделаны для некоторых категорий граждан, их можно посмотреть здесь). Начиная с 4 апреля в городе будет также введен карантин.