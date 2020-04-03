В Чечне из-за коронавируса ввели комендантский час

Чечня продолжает лидировать среди регионов РФ по радикальности мер борьбы с распространяющейся эпидемией коронавируса. Теперь она стала первым регионом, где ввели комендантский час.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о введении комендантского часа в ночное время.

"Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР", – написал он в телеграм-канале.

Эта мера вступает в силу 3 апреля. Когда ограничения будут сняты, неизвестно.

Решение о комендантском часе он назвал "вынужденной мерой", которая входит в план по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Кадыров напомнил, что с пятого апреля закрывается въезд в Чечню всех видов транспорта.