В Турции зафиксирован самый большой ежедневный рост смертности от коронавируса

В четверг Турция зафиксировала самый большой ежедневный рост числа смертей, связанных с коронавирусом, причем число умерших возросло на 28 процентов с 277 до 356.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем ежедневном брифинге сказал, что 79 человек умерли от вируса за последние 24 часа, а еще 2456 граждан дали положительный результат, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 18 135.

Коджа также объявил в Твиттере, что опытный патолог и профессор доктор Фериха Оз умерла от этой болезни.

«Ковид-19 забрал профессора, который воспитал многих врачей», - сказал он. «Соболезнования ее семье и медицинскому обществу».

Заявление Koджи также озвучило некоторые позитивные моменты в борьбе Турции с распространением этой болезни, так как власти увеличили количество ежедневных тестов до 18 757 - на 4000 больше.

Он также сказал, что 82 человека уже излечились от болезни и были выписаны из больниц, в результате чего общее число выздоровевших достигло 415.

Официальные лица Турции ранее также объявили, что вирус выявлен у 601 медицинского работника.

Несмотря на пандемию, которая сказывается на системе здравоохранения Турции, на данный момент используются только 60 процентов отделений интенсивной терапии. Коджа сказал в среду, что страна не испытывает пока недостатка в аппаратах искусственной вентиляции легких или каких-либо ресурсах.

Пока Турция пытается сдержать распространение этой болезни, правозащитные организации заявили, что они пытаются смягчить непреднамеренные последствия блокировки страны из-за коронавируса.

Платформа "Мы остановим убийство женщин" сообщила в среду, что 21 турецкая женщина была убита мужчинами в течение 20 дней с 11 марта, когда правительство посоветовало всей стране оставаться дома.

В связи с неуклонно растущими случаями заражения, активисты также зафиксировали 20-процентное увеличение числа брошенных животных.

На прошлой неделе Турция отменила все международные рейсы и ввела запрет на поездки в 30 городов, включая Стамбул, Анкару и Измир.

С тех пор, как вирус был официально выявлен в Турции, правительство приняло ряд мер, направленных на ограничение его распространения, включая закрытие школ, университетов, кафе. Прекращены коллективные молитвы в мечетях, на неопределенное время отложены все спортивные мероприятия и приостановлены полеты во многие страны.

Турецкие власти приказали лицам в возрасте 65 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями, оставаться дома, в то время как большинство общественных мест были временно закрыты.