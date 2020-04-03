Катар: как блокада подготовила страну к пандемии

Изображения пустых полок в магазинах Европе вызвали опасения серьезного сбоя в цепочке поставок, что привело к росту панических покупок и накоплений. Интересно, что рулоны туалетной бумаги стали новым товаром, который нужно накапливать, покуда рынки стремительно падают.

Хотя полки супермаркетов наверняка будут пополняться, хоть и медленно, кризис Covid-19 выявил стратегическую уязвимость в цепочках поставок. Глобальные производственно-сбытовые цепочки перегружены таким образом, что любое нарушение производства компонентов в Восточной Азии или торговых маршрутов на Ближнем Востоке, независимо от географического расположения, приводит к серьезным сбоям в производстве на Западе. Но есть страны, которые уже не в первый раз сталкиваются с похожей проблемой. Об опыте Катара в своей статье на Middle East Eye пишет доктор Андреса Криг, доцент кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона и консультант по стратегическим рискам, работающий для правительственных и коммерческих клиентов на Ближнем Востоке. Мы представляем читателям пересказ статьи.

Порядок и беспорядок

После того, как эпицентр Covid-19 переместился из Восточной Азии в Европу, теперь проблема заключается не только в поставщиках, работающих в Китае, которые сильно пострадали от провинциального карантина, но и в затруднительном положении поставщиков по всему континенту.

Сложная сеть цепочек поставок в одной только Европе требует, чтобы границы были открыты, а местные производители, фермеры, водители грузовиков и работники доков шли на работу. Теперь, когда кажется, что эта сеть находится под повышенным напряжением, слова древнего китайского военного теоретика Сунь Цзы, кажется, звучат правдоподобнее, чем когда-либо: «Граница между порядком и беспорядком лежит в логистике».

Между тем, глядя на регион Персидского залива, можно увидеть, что полки супермаркетов, похоже, заполнены, а панические покупки практически отсутствуют. Наиболее примечательно, что Катар - крошечная, хотя и чрезвычайно богатая, племенная монархия - оказалась устойчивой, несмотря на кризис COVID-19, поразивший полуостров в то время, когда его соседи уже три года как ввели воздушную, сухопутную и морскую блокаду Катара.

Выдержать шторм

Имея несколько коридоров для поставок товаров, Катар узнал, как выдержать шторм, диверсифицировать свои цепочки поставок, локализовать поставки там, где это необходимо, и создать стратегические резервы для того, чтобы занять первое место в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, согласно индексу продовольственной безопасности издания The Economist.

В 2014 году, во время прошлого кризиса в Персидском заливе, когда те же главные действующие лица (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн) отозвали своих послов из Дохи, Катар был одной из наименее устойчивых стран в регионе: почти 90 процентов его поставок продовольствия, строительные материалы и другие основные вещи и продукты — необходимо было импортировать. К 2017 году эта цифра немного снизилась до чуть более 80 процентов.

Когда Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн решили ввести блокаду Катара в июне 2017 года, подавляющее большинство импорта Катара осуществлялось грузовиками через единственную сухопутную границу с Саудовской Аравией или же переправлялось через порт Джебель-Али в Дубай. Всего за день эти маршруты поставок были отрезаны.

Неудивительно, что в первый месяц блокады импорт Катара упал на 40 процентов, поскольку правительство быстро инвестировало средства в новые, первоначально воздушные, торговые маршруты для получения необходимых поставок.

В то время как ранее большая часть его импорта шла из соседних стран или через них, из-за давних обязательств по оказанию региональной поддержки Катар теперь мог свободно диверсифицировать свои торговые маршруты и цепочки поставок, перемещаясь из Залива в более чем 80 стран мира.

Не менее важным было открытие порта Хамад в сентябре 2017 года. Он в 14 раз больше, чем его предшественник, порт Дохи, и позволяет более крупным судам напрямую швартоваться в Катаре без необходимости перегрузки товаров через ОАЭ.

Порт Хамад открыл новые связи с Турцией, Ираном, Пакистаном, Оманом и Восточной Азией, сделав Катар более самодостаточным в своих цепях поставок. Индекс связности морских перевозок, измеряющий, насколько страны связаны с глобальными торговыми маршрутами, вырос с девяти пунктов в 2014 году до 36 пунктов в 2019 году.

Тем временем Катар расширил свои стратегические запасы скоропортящихся товаров и продуктов питания на срок не менее 10 месяцев. Поскольку рента экономики страны распределяется централизованно, министерство экономики и торговли может установить потребительские цены и избежать шоковых цен на продовольствие. Тот факт, что Катар имеет самый высокий в мире ВВП на душу населения, безусловно, помогает противодействовать любым ограничениям поставок с помощью щедрых субсидий.

Другим важным элементом растущей устойчивости цепочек поставок в Катаре является локализация источников, где это возможно. Строительные материалы, продукты питания и другие предметы первой необходимости теперь все чаще производятся на месте.

В течение 18 месяцев, начиная с 2017 года, Катар перешел с 10-процентного внутреннего производства молочной продукции к более чем самодостаточному производству, а история о воздушной транспортировке тысяч молочных коров в пустынное государство стала вирусной.

Спонсируемая правительством схема «Приобрети свой завод за 72 часа» запустила более 70 проектов по производству в домашних условиях стратегических товаров, таких как цемент, сталь и пластмасса.

Уроки блокады

Хотя Катару еще есть куда стремиться в таких вопросах, как сокращение цепочки поставок, локализация производства и укреплении своих торговых маршрутов, уроки, извлеченные из блокады в 2017 году, были усвоены, что позволило подготовить полуостров к миру, находящемуся в замкнутом пространстве, где соседи и глобальные партнеры, похоже, отгораживаются друг от друга.

Стратегические перспективы страны в области управления цепочками поставок лучше всего изложены в комментарии министра финансов Катара в 2017 году: «Мы - полуостров. Но теперь мы работаем как остров».

После Covid-19 нам всем придется поставить под сомнение устойчивость наших цепочек поставок и сократить их, даже если это означает, что придется платить больше на кассе.

Хотя далеко не все государства могут позволить себе такую роскошь как нефте-газовая рента, которая в значительной степени субсидирует местное производство и ценообразование на потребительские товары, пример Катара по-прежнему дает уроки того, как можно диверсифицировать и локализовать цепочки поставок - не в последнюю очередь для продуктов, которые необходимы для кризиса общественного здравоохранения, вроде пандемии коронавируса.