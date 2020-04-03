Большая чистка в Twitter: удалены тысячи аккаунтов на службе режимов Египта и КСА

Twitter удалил тысячи учетных записей, связанных с Египтом, Саудовской Аравией и рядом других стран, поскольку они либо принимали указания от правительств, либо продвигали проправительственный контент.

Социальная сеть заявила в своем сообщении в четверг, что она удалила 2541 учетную запись в египетской сети «Эль-Фагр», потому что та создала «недостоверные учетные записи для усиления обмена сообщениями, критикующими Иран, Катар и Турцию».

«Информация, которую мы получили извне, указывает на то, что она принимала указания от египетского правительства», - говорится в Twitter.

Twitter также удалил 5350 учетных записей, связанных с Саудовской Аравией и работающих в нескольких странах, включая КСА, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые содержали материалы, восхваляющие лидерство Саудовской Аравии и критикующие деятельность Катара и Турции в Йемене.

За четыре месяца до этой чистки Twitter уже удалил почти 6000 учетных записей, которые, как считается, были связаны с информационными операциями Саудовской Аравии. 20 декабря прошлого года Twitter заявил, что про-саудовские удаленные аккаунты распространяли сообщения, выгодные властям Саудовской Аравии, в основном посредством «агрессивных лайков, ретвитов и комментариев».

Компания также удалила 3 ​​104 фальшивых аккаунтов, созданных из одного диапазона IP-адресов в Гондурасе сотрудником правительства, чтобы ретвитнуть аккаунт президента.

Расследование, которое последовало за сообщением следственного веб-сайта Bellingcat об индонезийской информационной операции, направленной против движения за независимость Западного Папуа, привело к удалению 795 фальшивых аккаунтов.

Между тем, в общей сложности 8558 аккаунтов, работающих для продвижения правящей партии Сербии и ее лидера, также были удалены.

Twitter заявил, что предпринял эти действия, потому что учетные записи нарушали его политику и представляли собой целенаправленную попытку подорвать публичное обсуждение.