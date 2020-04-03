В Мекке и Медине ввели круглосуточный комендантский час

В четверг Саудовская Аравия приняла решение ввести 24-часовой комендантский час в священных городах Мекка и Медина в рамках мер по сдерживанию распространения нового коронавируса, сообщает официальное государственное агентство.

По словам представителя министерства внутренних дел Саудовской Аравии, власти намерены ввести круглосуточный комендантский час в Мекке и Медине, но взрослым жителям будет разрешено покидать свои дома для срочной медицинской помощи и покупки продовольствия с 6 до 15 часов.

Решение, вступающее в силу с четверга и «до дальнейшего уведомления», исключает лиц, работающих в жизненно важных учреждениях в государственном и частном секторах в соответствии с предыдущим королевским указом.

«Запрещается заниматься какой-либо коммерческой деятельностью в жилых кварталах городов Мекка и Медина, за исключением аптек, продовольственных магазинов, заправок и банковских услуг», - говорится в новом указе.

В указе добавлено, что в автомобилях, которые передвигаются в пределах этих двух городов, помимо водителя может находиться только один пассажир.

25 марта Саудовская Аравия объявила о закрытии (локдауне) по всей стране, включая запрет на въезд и выезд из Мекки, Медины и Эр-Рияда, а также запрет на перемещение между тринадцатью провинциями королевства.

На сегодняшний день вирус, вызывающий заболевание Covid-19, заразил более 1700 человек в королевстве и убил 16.

С начала вспышки в Саудовской Аравии, где проживает 30 миллионов человек, были приняты решительные меры, включая приостановку международных рейсов, закрытие школ и университетов и закрытие восточного региона Катифа, где было зарегистрировано большинство первоначальных случаев.

Также приостановлено круглогодичное малое паломничество (умра) и совершение молитв во всех мечетях, включая мечети Мекки и Медины.

В среду министр хаджа и умры заявил по государственному телевидению, что мусульманам мира настоятельно рекомендуется подождать, пока не появится больше ясности в отношении пандемии коронавируса, прежде чем планировать участие в ежегодном хадже. Тем самым он намекнул, что хадж в этом году может не состояться.

Богатое нефтью королевство обнародовало меры экономического стимулирования на сумму 120 млрд. риалов (32 млрд. долларов) для поддержки бизнеса и заявило, что планирует увеличить заимствования до 50 процентов ВВП в целях поддержания экономики, пострадавшей от пандемии.