"Собачья работа": выявлять коронавирус в ОАЭ

Пока правительственные учреждения и фармацевтические корпорации день и ночь заняты разработкой инновационных средств для выявления положительных случаев нового коронавируса, полиция в Дубае (ОАЭ) решила поступить немного иначе.

«K9», подразделение инспекции безопасности полицейского департамента Дубая, работает со своими британскими коллегами, чтобы получить образцы Covid-19, которые, как они надеются, смогут учуять разыскные собаки (ищейки).

По словам главы британской благотворительной организации, наблюдающей за подобным проектом, способность собаки обнаруживать запах вируса обеспечивает быстрое, эффективное и неинвазивное средство обнаружения.

По данным благотворительной организации, собаки уже обучены выявлять образцы таких заболеваний, как рак, болезнь Паркинсона и бактериальные инфекции.

Человек, стоящий у руля проекта в Дубаи, - майор Салах Халифа Фадиль аль-Мазруи - объявил, что планы подразделения совпали с новыми исследованиями, которые выяснили, что собаки не заражаются вирусом сами.

Собаки не восприимчивы к вирусу, в отличие от кошек, согласно научному журналу Nature. ВОЗ считает, что собаки не могут ни заразиться, ни распространить вирус среди людей.

Между тем ежедневный ночной комендантский час в ОАЭ был продлен до 5 апреля.

Однако поздно вечером в понедельник Дубай объявил, что в районе Аль-Рас будет введен 24-часовой комендантский час в течение как минимум двух недель.

ОАЭ имеет 611 подтвержденных случаев с пятью смертельными случаями.