Саудия собирается принудить Кремль к капитуляции в нефтяной войне

Владимир Путин выступил с очередным обращением к народу, суть которого фактически заключается в том, что решения о конкретных мерах противодействия эпидемии коронавируса теперь будут приниматься на местах. О мерах экономической поддержки, чего можно было бы ожидать от центра (точнее, надеяться на это), не было сказано ничего. И это легко объяснимо.

На этой неделе стало известно, что установившаяся на мировых рынках цена на нефть 13 долларов США за баррель означает отрицательную рентабельность ее производства и поставки для российских производителей. Если 30 марта они торговали ей в убыток 1007 рублей за тонну, то 1 апреля уже в убыток 1200 рублей за тонну.

Причем, если убытки большинства экономик сегодня вызваны такой форс-мажорной и не зависящей от правительств причиной как эпидемия коронавируса, то разрушение основы российской экономики, которой является нефть, объясняется войной, которую "Роснефть", возглавляемая другом Путина Игорем Сечиным, решила объявить Саудовской Аравии и возглавляемой ей коалицией стран ОПЕК, выйдя из соглашения с ними.

Такое решение, продавленное одной компанией, в свое время шокировало остальных российских производителей и поставщиков нефти, в частности "Лукойл", а также большинство экспертов по нефтяному рынку, указывающих на то, что это форменное самоубийство. Впрочем, Сечину не привыкать - как принято шутить, об аналитических способностях этого человека исчерпывающе говорит тот факт, что он вступил в КПСС в 1990 году, когда все разумные люди наоборот из нее выходили. Вот и история с Венесуэлой, с рынка которой "Роснефть" ушла в убытках на прошлой неделе, из той же истории - ведь входила она туда тоже тогда, когда экономика этой страны находилась в предбанкротном состоянии.

Так что, сейчас главная надежда кремлевских гениев стратегии заключается в том, что с Саудовской Аравией снова получится договорится. А также на Дональда Трампа, который этому может поспособствовать. Последний намедни заявил, что Саудовская Аравия и Россия "выработают что-то в ближайшие несколько дней", потому что происходящее сейчас на мировых рынках "очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии".

Но, как говорится, "что русскому хорошо, то немцу смерть", а в данном случае наоборот - то, что плохо ведущим экспортерам нефти России и Саудовской Аравии, то здорово США как импортеру нефти. Да и так ли уж плохо происходящее для Саудовской Аравии?

Так, саудовская нефтяная компания «Сауди Арамко» объявила, что собирается обзавестись новыми оборудованием и персоналом, которые позволят ей увеличить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки при полном исчерпании возможностей той же "Роснефти" увеличивать добычу. А это значит, что саудиты, если и собираются договариваться, то только на своих условиях, принуждая сейчас кремлевских "многоходовочников" к полной и безоговорочной капитуляции в нефтяной войне, подписать которую им поможет Дональд Трамп.

Стоит ли удивляться тому, что в таких условиях российскому бизнесу и населению Кремлю просто нечего предложить?