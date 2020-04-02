Чечня закрывает границы «до лучших времен»

Границы Чечни будут закрыты с 5 апреля. Соответствующие документы Рамзан Кадыров подписал в прямом эфире в соцсетях. Он посоветовал тем, кто планирует вернуться в республику, успеть до установленного срока. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Сообщается, что будет прекращено все транспортное сообщение, включая авиаперелеты. Исключение будет действовать для рейсов, ввозящих продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости, сообщил Кадыров.

"Если экстренно кого-то надо вывести, оказать помощь, то мы возьмем чартер, обратимся в Минздрав России, штаб. Поможем вывезти, привезти, решить проблему. А так, лишь бы кататься – этого не будет. Мы с 5 апреля закрываем все наши границы и потом начинаем чистить нашу республику", - заявил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров в прямом эфире ЧГТРК "Грозный" раскритиковал российских губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом.

"Президент сделал обращение к народу, государство принимает необходимые меры: строят больницы, создают дополнительные места для экстренных случаев, закупаются медикаменты. А мы, регионы, еще не чувствуем все эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает", — отметил Кадыров.

Он добавил, что большинство регионов начали только сейчас принимать меры, которые в Чечне приняли две недели назад.

Таким образом Чечня стала первым регионом России, в котором введены полный карантин и локдаун.

Между тем вчера в Грозном зафиксировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева.

"Женщина 1938 года рождения, приехавшая из Москвы, умерла сегодня утром", – рассказала Термулаева ТАСС.

83-летняя пациентка несколько дней находилась в критическом состоянии: все это время она была подключена к аппарату жизнеобеспечения.

Ранее Минздрав Чечни сообщал, что женщина 24 марта приехала поездом из Москвы для встречи с дочерью, вернувшейся из-за границы. Всего она контактировала с 200 людьми, которые позже были помещены под карантин.