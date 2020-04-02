В Казахстан прибыл первый гуманитарный груз из Китая

В международный аэропорт Алма-Аты прибыл первый гуманитарный груз медицинских защитных средств от китайского правительства, сообщает МИА «Казинформ».

Общий вес груза составляет около 500 килограммов. «Учитывая экстренную ситуацию и режим ЧП, объявленный в Казахстане, Республика Китай предоставила нам гуманитарную помощь: диагностические тесты для выявления коронавируса, инфракрасные термометры, одноразовые перчатки, бахилы, медицинские комбинезоны, очки и другие медицинские защитные средства. Распределение будет по медицинским организациям Казахстана с учетом их потребностей», — говорит менеджер представительства СК «Фармация» в Алма-Ате Шолпан Агибекова.

В свою очередь, заместитель генерального консула Китая в Казахстане Мяо Хумбо отметил, что это не первая и не последняя помощь, оказываемая Китаем. «Казахстанское правительство и народ помогали и помогают Китаю в самые трудные моменты. Китай и Казахстан — добрые соседи и вечные партнеры, мы всегда солидарны, всегда вместе. Уверен, что благодаря совместной борьбе мы победим коронавирус. Казахстанцы, держитесь, пожалуйста!» — сказал Мяо Хумбо.

Главное, чтобы помощь Китая не вылилась в "шаги навстречу" со стороны Казахстана, в котором, напомним, просят убежища люди из Синьцзяна.

До этого в Казахстан прибыл гуманитарный груз из Японии (тестеры, очки и комбинезоны) и из Турции (защитные комплекты, маски и перчатки). Кроме того, у властей республики есть договоренности о гуманитарной помощи с Сингапуром, Россией и Южной Кореей.