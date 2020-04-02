В Сирии за март погибли 145 мирных жителей - правозащитники

С распространение коронавируса по планете, войны, которые держали в напряжении всю новостную повестку в течении последних нескольких лет, ожидаемо отходят даже не на второй, а на десятый план. Между тем, война в Сирии продолжает отнимать жизни.

Около 145 мирных жителей были убиты в Сирии в результате столкновений между силами асадитского режима и оппозицией в марте, сообщила вчера Сирийская сеть за права человека.

«По меньшей мере, 145 гражданских лиц, включая двух медицинских работников, были убиты в Сирии в марте 2020 года от рук сторон, участвующих в конфликте, в дополнение к 14 лицам, которые погибли в результате пыток», - объявила сеть.

В числе жертв есть 28 детей и 16 женщин.

Детализируя общее количество погибших, сеть объяснила, что 36 гражданских лиц, в том числе пять детей и три женщины, были убиты солдатами сирийского режима, в то время как 19 других, включая двух детей и семь женщин, были убиты российскими войсками.

В сообщении добавлено, что два мирных жителя погибли «от рук сил Хайат Тахрир аш-Шам*», отметив, что 12 других, в том числе двое детей, были убиты Сирийскими демократическими силами (то есть, РПК).

В докладе также документированы 76 мирных жителей, в том числе 19 детей и шесть женщин, убитых от рук различных сторон.

Всего с начала 2020 года в Сирии было убито в общей сложности 707 мирных жителей.

Несмотря на последние печальные цифры, март 2020 года стал наименее смертоносным для мирных жителей Сирии за все годы войны. В феврале Сирийская сеть за права человека отмечала 276 смертей. А наиболее гибельным стал июль 2016 года, когда было зафиксировано 1590 смертей мирных жителей.

* - запрещены в РФ