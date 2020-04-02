Иранский Хашакджи: турецкие СМИ расследуют убийство иранского диссидента в Стамбуле

Специальный репортаж турецкой газеты Sabah, опубликованный во вторник, проливает свет на убийство Масуда Молави Варданджани в Стамбуле в 2019 году, и подробно описывает, как он стал жертвой заговора, связанного с иранской разведкой. Как и саудовский журналист Джамаль Хашакджи, который был убит в консульстве своей страны в Стамбуле, Варданджани был застрелен на улице в стамбульском районе Шишли. Оба имени выделялись из-за их критики режимов в своих странах.

В репортаже газеті Sabah говорится, что Варданджани был бывшим сотрудником разведки Ирана, до того, как переехал в Турцию и создал учетные записи в социальных сетях, разоблачающие коррупцию среди иранских чиновников. Без его ведома Али Эсфанджани, другой иранец, с которым Варданджани познакомился в Стамбуле, передавал информацию о нем двум иранским бизнесменам, работавшим информаторами для иранской разведки.

Расследуя убийство, турецкие спецслужбы изучили несколько часов видеозаписи камер безопасности, обыскали 49 мест и опросили десятки людей. Расследование показало, что Эсфанджани встретился с убийцей Варданджани Абдулваххабом Кочаком, предположительно помощником беглого иранского наркобарона Наджи Шарифи Зиндашти, 13 ноября 2019 года, в день убийства. Двое мужчин встретились в торговом центре и разговаривали около получаса. Затем Эсфанджани встретил Варданджани, и они двинулись по улице, когда Кочак приблизился сзади и произвел 11 выстрелов по Варданджани.

После убийства Эсфанджани получил поддельные проездные документы в консульстве Ирана в Стамбуле. С помощью подозреваемых, связанных с иранской разведкой, он сбежал в Иран с удостоверением личности под вымышленным именем. Сияваш Абазари Шаламзари, который организовал побег Эсфанджани в Иран, был среди тех, кого арестовали турецкие спецслужбы. Расследование также показывает, что Абдулваххаб Кочак, который позднее был схвачен полицией, скрывался в резиденции, принадлежавшей Наджи Шарифи Зиндашти, после убийства Варданджани. Брат Кочака Али также был подозреваемым в убийстве в Стамбуле Саида Каримяна, владельца персоязычного телеканала.

В докладе Sabah, основанном на показаниях Шаламзари, говорится, что по меньшей мере шесть офицеров иранской разведки помогали Эсфанджани бежать в Иран после убийства.