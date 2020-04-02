Хуситы предлагают обменять пленных саудовцев на заключенных палестинцев

Йеменские хуситы предложила саудовской коалиции обменять пленных саудовских солдат, в том числе пропавших без вести, на освобождение Эр-Риядом палестинских заключенных.

Лидер хуситов Абдуль-Малик аль-Хуси объявил в четверг на прошлой неделе, что они готовы провести обмен пленными, после того, как он сообщил, что захватил пилота саудовского истребителя.

Аль-Хуси сказал, что они готовы освободить захваченного пилота вместе с четырьмя другими солдатами в обмен на освобождение задержанных членов ХАМАС из саудовских тюрем.

Аль-Хуси сказал, что это предложение они делают, потому что его группа солидарна с палестинским народом против тех, кто «сговорился против его справедливого дела».

Судьба экипажа саудовского военного самолета, потерпевшего крушение в северной провинции Йемен на границе с Аль-Джавфом, была неопределенной с середины февраля, когда хуситы заявили, что сбили самолет.

Военная коалиция во главе с Эр-Риядом заявила в феврале, что два офицера катапультировались, прежде чем самолет потерпел крушение в провинции Аль-Джавф, но повстанцы открыли по ним огонь «в нарушение норм международного гуманитарного права». Как выясняется сейчас, по крайней мере один пилот жив.

Хуссейн аль-Бухайти, политический аналитик, близкий к движению хуситов, сказал «Аль-Джазире» по телефону из йеменской столицы Саны, что инициатива «искренняя и не является демонстрационным предложением, как считают некоторые критики».

По его словам, народ Йемена поддерживает палестинцев и их дело, и считает своим долгом как арабов, поддерживать их, особенно в то время, когда многие арабские правительства, по-видимому, решили укреплять отношения с Израилем и забыли про дело Палестины.

Аль-Бухайти сказал, что хуситы потребовали освобождения палестинцев вместо освобождения пленных хуситов, содержащихся в Саудовской Аравии, потому что йеменские заключенные, вероятно и так будут в конечном итоге обменены в ходе отдельного обмена заключенными в будущем.

В четверг ХАМАС выступил с заявлением в ответ на предложение Аль-Хуси, в котором говорится, что они «высоко ценят [инициативу аль-Хуси] и дух братства и солидарности, который он выражает с палестинским народом».

«Мы выражаем благодарность за внимание [аль-Хуси] и за его инициативу», - добавил он.

На прошлой неделе лидер ХАМАС Исмаил Хания выступил с заявлением, в котором просил правительство Саудовской Аравии освободить их активистов в то время, когда вспышка коронавируса, распространяющаяся в регионе, может подвергнуть опасности задержанных.

Басем Наим, представитель ХАМАС в Газе, сказал, что палестинский народ ценит любые усилия любой группы или государства, которые помогают их делу.

Наим добавил, что палестинские задержанные невиновны и не совершали преступления, которые оправдывали бы «обвинения в терроризме».

«Задержанные хорошо известны в Саудовской Аравии и живут там десятилетиями и никогда не пытались подорвать безопасность Саудовской Аравии. Поэтому мы считаем очень странным для правительства Саудовской Аравии считать их террористами», - сказал он.

Наим добавил, что Саудовская Аравия имеет давнюю историю поддержки палестинской борьбы против израильской оккупации.

Однако не все аналитики верят в искренность и альтруизм хуситов. Саид Табет, аналитик из Дохи, специализирующийся на Йемене, говорит, что инициатива хуситов не обязательно может быть искренней попыткой обеспечить освобождение палестинских заключенных, но может стать инструментом для продвижения хуситского дела в регионе.

«Используя палестинских заключенных, аль-Хуси пытается расширить свой статус с местного игрока на регионального», - сказал он.

Табет утверждает, что Саудовская Аравия вряд ли пойдет на обмен заключенными с хуситами, потому что Эр-Рияд не хочет давать им статус, к которому они стремятся.

«Дело палестинцев пользуется сильной поддержкой среди всех йеменцев, независимо от их политической принадлежности. Вовлечение их в йеменский конфликт очень опасно», - добавил он.

Махджуб Зувайри, профессор политологии и директор Центра исследований Персидского залива в Университете Катара, рассматривал инициативу Аль-Хути через призму региональных иранских целей.

Он сказал, что инициатива Аль-Хуси была, по сути, «тактикой развертывания арабского общественного мнения против Саудовской Аравии».