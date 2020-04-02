Судан: Омару аль-Баширу выдвинуты дополнительные обвинения

Свергнутого бывшего президента Судана Омара аль-Башира, а также 15 военных офицеров и 8 гражданских лиц обвиняют в нарушении конституции во время переворота 1989 года, приведшего к власти Башира.

Во вторник Башир получил письмо от главы прокуратуры Саида аль-Язала Мухаммада Сарри, в котором ему сообщалось об этом решении, передает Arabi21.

Башир, который был свергнут армией в апреле и впоследствии арестован, захватил власть в результате военного переворота 1989 года при поддержке влиятельного лидера исламистов Хасана аль-Тураби. В декабре он был приговорен к двум годам в следственном изоляторе по обвинению в коррупции.

Теперь Баширу предъявлены дополнительные обвинения в связи с событиями 1989 года. Анонимный источник из семьи аль-Башира сообщил агентству Anadolu, что защитники Башира подадут апелляцию в воскресенье.

Расследование переворота было начато в мае после того, как суданские юристы подали официальную петицию генеральному прокурору Хартума, обвиняя Башира и его помощников в «подрыве конституционной системы путем заговора и военного переворота в 1989 году».

В феврале Судан согласился передать свергнутого диктатора и других лиц в Международный уголовный суд за предполагаемые военные преступления в Дарфуре, но на сегодняшний день Башир остается в тюрьме в Хартуме.

Находящийся в Гааге МУС обвиняет Башира и трех его бывших помощников в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях в западном регионе Судана во время разрушительного конфликта 2003 года.