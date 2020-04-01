Дагестанский муфтият из-за коронавируса закрывает мечети

Духовное управление мусульман Дагестана (ДУМД) приняло решение приостановить работу мечетей Дагестана, говорится на сайте муфтията.

Такие меры были приняты в связи с объявленным накануне режиме самоизоляции в Дагестане. В указе главы республики дана рекомендация религиозным организациям всех конфессий запретить проведение религиозных обрядов и мероприятий с массовым участием граждан.

"На основании этого Указа и мнения всех компетентных в этой области лиц обращаюсь к мусульманам Дагестана: появилась необходимость приостановить посещение мечетей до отмены вышеприведённой рекомендации", - сказал муфтий Ахмад-хаджи Абдулаев.

Напомним, что согласно указу главы Дагестана, с 1 апреля жителям республики рекомендуется не посещать религиозные объекты, избегать массового скопления людей, отказаться от туристических и других поездок за пределы республики.