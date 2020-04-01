Туркменистан запретил "коронавирус" - а что так можно было?

Власти Туркменистана запретили средствам массовой информации использовать слово «коронавирус», заявил международный наблюдатель за свободой СМИ.

«Репортеры без границ» заявили во вторник, что это слово также было удалено из информационных брошюр, распространяемых в школах, больницах и на рабочих местах.

Напомним, что в Туркменистане до сих пор официально не отмечено ни одного случая заражения коронавирусом. При этом страна граничит с Ираном, где таких случаев отмечено уже более чем 44 000.

«Репортеры без границ», базирующиеся в Париже, говорят, что люди в в медицинских масках могут быть арестованы силовиками в штатском.

Напомним, что в Туркменистане в целом подавляют все разговоры о коронавирусе. Видимо там решили, что лучший способ побороть пандемию это не говорить о ней, и даже запретить само имя вируса.