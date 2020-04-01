Эрдоган пожертвовал семь своих зарплат на борьбу с пандемией COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал пожертвовать свою зарплату за семь месяцев на борьбу со вспышкой нового коронавируса в стране.

В понедельник турецкий лидер сделал заявление об этом, и призвал других политиков и бизнесменов последовать его примеру после встречи с официальными лицами для обсуждения пандемии Covid-19.

«Я запускаю кампанию лично, жертвуя свою семимесячную зарплату», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к нации, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, Национальная кампания солидарности собрала около 5,2 миллиона турецких лир (791 000 долларов) в виде пожертвований от членов кабинета и законодателей.

«Турция быстро открывает новые больницы, а также укрепляет существующие», - сказал он. «Наша цель - достичь серьезных результатов к концу года».

Турецкая экономика только оживала после рецессии, когда по ней ударил новый коронавирус. Новые трудности заставляют Анкару прилагать все усилия, чтобы сдержать ущерб с помощью мер стимулирования стоимостью в миллиарды долларов. Но даже этого пока что мало.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в начале этого месяца о пакете на 15 миллиардов долларов для поддержки экономики, включая снижение налогов для предприятий и меры по оказанию помощи домохозяйствам с низкими доходами.

Хотя лидеры бизнеса и аналитики согласны с тем, что меры Анкары пойдут на пользу компаниям, эксперты предупреждают, что высокая безработица и низкий рост экономики неизбежны.

Они также указали на возможное разрушительное воздействие на туризм, в котором работают сотни тысяч человек.

Опасение заключается в том, что до пандемии экономика росла лишь неспешно после валютного кризиса в 2018 году.

Рейтинговое агентство Moody's заявило, что среди стран G20 (Большой двадцатки) ожидается, что Турция "пострадает сильнее всего с совокупным сокращением ВВП во втором и третьем квартале примерно на 7 процентов" в 2020 году.

Но совсем недавно, 19 марта, министр финансов Берат Албайрак заявил, что "пока не видит никаких рисков для экономики", и что страна все еще стремится достичь амбициозной цели пятипроцентного роста на 2020 год.

«Шок, вероятно, нанесет большой урон секторам туризма в течение лета», - добавляет Moody's.

В прошлом году доходы от туризма выросли на 17 процентов до 34,5 миллиардов долларов, в то время как количество посетителей увеличилось почти на 14 процентов и составило около 52 миллионов.