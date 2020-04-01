Саудовская Аравия просит мусульман мира подождать с планами на хадж

Саудовская Аравия попросила мусульман подождать, пока не появится ясность в отношении пандемии коронавируса, прежде чем планировать участие в ежегодном хадже (большом паломничестве), заявил во вторник министр хаджа и умры по государственному телевидению.

Ранее Саудовская Аравия приостановила совершение круглогодичного малого паломничества (умра) из-за опасений распространения нового коронавируса в священных городах Ислама. Это стало беспрецедентным шагом, вызвавшим неуверенность в отношении будущего хаджа.

Около 2,5 миллионов паломников со всего мира обычно стекаются в города Мекку и Медину для ритуала, который должен начаться в конце июля. Паломничество также является важным источником дохода для королевства.

«Саудовская Аравия полностью готова служить паломникам», - заявил министр Мухаммад Салех Бентен государственному телеканалу «Аль-Ахбария».

«Но в нынешних обстоятельствах, когда мы говорим о глобальной пандемии ... королевство стремится защитить здоровье мусульман и граждан, и поэтому мы попросили наших братьев-мусульман во всех странах подождать, прежде чем заключать контракты на хадж до прояснения ситуации».

Помимо приостановки паломничества, Саудовская Аравия также прекратила все международные пассажирские рейсы на неопределенный срок, и на прошлой неделе заблокировала въезд и выезд в несколько городов, включая Мекку и Медину.

Паломничество является крупным бизнесом для Саудовской Аравии и основой планов по увеличению числа посетителей в рамках амбициозной программы экономических реформ наследного принца Мухаммада бин Салмана.

Отмена хаджа была бы беспрецедентным событием в наше время, но ограничение посещаемости в районах повышенного риска уже случалось, в том числе в последние годы во время вспышки вируса Эболы.

На сегодняшний день в королевстве зарегистрировано чуть более 1500 подтвержденных случаев коронавируса и 10 смертей. Во всем мире более 825 000 человек заразились, а более чем 40 000 умерли.

Предыдущие эпидемии

Вспышки болезней регулярно вызывают озабоченность в связи с хаджем, особенно когда паломники приезжают со всего мира.

Самая ранняя зарегистрированная вспышка произошла в 632 году, когда паломники страдали от малярии. Вспышка холеры в 1821 году унесла жизни около 20 000 паломников. Еще одна вспышка холеры в 1865 году убила 15 000 паломников, а затем распространилась по всему миру.

Относительно недавно Саудовская Аравия столкнулась с опасностью от родственного коронавируса, который вызывал ближневосточный респираторный синдром (MERS). Неудачные противомеры позволил вирусу (который вызывал большую летальность, чем нынешний уханьский коронавирус) убить несколько сотен человек и распространиться по всему региону.

Королевство усилило меры общественного здравоохранения в 2012 и 2013 годах, хотя вспышки в эти годы не произошло.