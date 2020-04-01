Европа продает лекарства Ирану, несмотря на санкции США

Европейские страны, такие как Великобритания, Франция и Германия, успешно завершили свою первую сделку с Ираном, облегчив экспорт медицинских товаров с помощью сложной системы бартерного типа, названной Instex. Эта система была создана для обхода санкций США, которые были введены против Ирана в январе 2019 г., по данным издания The Independent.

Согласно сообщению, сделка предполагает продажу иранской фирме лекарств на сумму 500 000 евро (548 000 долларов США), произведенных частной компанией в Германии.

Во вторник министерство иностранных дел Германии объявило, что Instex «успешно завершила свою первую сделку», после чего последовало сообщение для прессы в министерстве иностранных дел Великобритании, в котором говорилось, что «товары сейчас в Иране».

The Independent также сообщила, ссылаясь на дипломатический источник, что торговля с Тегераном не связана с новой вспышкой коронавируса.

Тем не менее, этот механизм может быть использован для помощи при пандемии в Иране. Страна сильно пострадала от нового коронавируса и изо всех сил пытается обуздать распространение вируса по всей стране, который официально убил почти 2900 человек и заразил по меньшей мере 44 000 человек.

Европейские страны создали Instex, чтобы избежать санкций, введенных США в отношении Ирана после того, как администрация президента Дональда Трампа вышла из ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

Сделка давала Ирану освобождение от международных финансовых ограничений в обмен на сокращение его ядерной программы.

«Теперь первая сделка завершена, INSTEX и ее иранский аналог STFI будут работать над увеличением количества транзакций и совершенствованием механизма», - заявили в МИД Германии.