Афганистан: талибы прибыли в Кабул для переговоров об обмене пленными

Группа талибов* в составе трех человек прибыла в Кабул, чтобы начать процесс обмена пленными, что, возможно, положит начало переговорам между талибами и командой, назначенной кабульским правительством.

Мирные переговоры, известные как внутриафганский диалог, были предусмотрены в соглашении, подписанном между США и движением "Талибан"* в Дохе, которое также предусматривало обмен 6000 заключенных.

«Наша техническая группа из трех человек поможет процессу освобождения заключенных путем установления личности заключенных и их транспортировки», - заявил агентству Reuters во вторник представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

Освобождение заключенных стало камнем преткновения в начале мирных переговоров, поскольку талибы и кабульское правительство расходятся во мнениях относительно процесса и сроков обмена.

Однако после нескольких недель колебаний процесс вот-вот должен начаться с прибытия команды талибов, которая будет обоснуется в роскошном отеле в Кабуле.

«В этом отношении они заключат своего рода соглашение с противоположной стороной (правительством Гани)», - сказал Муджахид. «Их практическая работа начнется в ближайшие дни».

Ранее талибы отказывались напрямую общаться с поддерживаемым США правительством в Кабуле.

По словам Муджахида, изначально планировалось, что команда талибов будет состоять из 10 человек, но ее размер сократился из-за вспышки коронавируса в Афганистане.

Переговоры смогли начаться после того, как назначенная правительством Гани переговорная группа была поддержана Абдуллой Абдуллой, главным политическим конкурентом президента Афганистана Ашрафа Гани.

«Формирование инклюзивной переговорной команды является важным шагом на пути к облегчению внутриафганских переговоров», - сказал Абдулла Абдулла в Twitter.

Напомним, что разногласия между Гани и Абдуллой по поводу результатов президентских выборов 2019 года угрожают сорвать весь мирный процесс с талибами.

Госсекретарь США Майк Помпео уже назвал последние события "хорошими новостями", заявив, что группа переговорщиков, объявленная правительством Гани, оказалась инклюзивной.

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