Иудейские фанатики хотят захватить Аль-Аксу, пользуясь карантином

(На фото - репетиция сооружения жертвенника на "Храмовой горе")

В то время как исламские религиозные институты Палестины и Ближнего Востока принимают ответственные ограничительные меры, направленные на предотвращение пандемии коронавируса, экстремисты и фанатики, все больше начинающие задавать тон в иудейской религиозной среде Израиля, совершают действия, которые иначе как религиозной провокацией назвать нельзя.

Так, в минувшее воскресенье руководство Вакфа Аль-Аксы приняло решение о прекращении коллективного религиозного поклонения мусульман в его мечети на период карантина. Молитвы в этот период могут проходить только во дворах под открытым воздухом и с соблюдением необходимой дистанции.

Этим сокращением численности мусульман ради необходимости дистанцирования решили воспользоваться иудейские фанатики, напротив, увеличившие посещение т.н. Храмовой горы. По словам их представителя Элишама Сандермана, в последние дни иудейских паломников на "Храмовую гору" было больше, чем в любой из предыдущих годов.

Больше того, т.н. Синедрион, созданный в 2004 году и объединяющий экстремистски настроенных раввинов, добивающихся восстановления Иерусалимского Храма, обратился к властям Израиля за разрешением на иудейскую Пасху (Песах) соорудить на "Храмовой горе" жертвенник, на котором будет принесена жертва впервые после разрушения этого храма.

В обоснование своих притязаний экстремисты заявляют, что они соответствуют т.н. Сделке века Трампа и Нетаньяху (напомним, отвергнутой всеми палестинцами), которая гарантирует равный доступ в места своего поклонения и мусульман, и иудеев. Кроме того, тактически они пытаются завуалировать эти планы тем, что данный жертвенник будет временным и будет демонтирован сразу же после принесения жертвы. Однако на своих сайтах и в своих публикациях и заявлениях те же круги совершенно не скрывают того, что конечной целью их действий является строительство постоянного Иерусалимского храма и ликвидация Аль-Аксы.

Данные планы уже давно не являются секретом для мусульманского мира, который однозначно будет рассматривать попытку разрушения или расчленения Аль-Аксы как объявление войны всем мусульманам. Однако показательно другое - шакальское поведение этих провокаторов, которые пытаются воспользоваться солидарностью мусульманских лидеров со всем человечеством в борьбе с общей угрозой, чтобы достигнуть своих целей, не считаясь ни с какими ограничениями и последствиями.

Меж тем, как показало недавнее исследование израильских же властей, именно от этих кругов сегодня исходит угроза не только мусульманам, но и самим израильтянам. Так, как сообщил израильский Национальный Центр Информации о Коронавирусе, больше всего израильтян (29%) заразились им в синагогах и на других религиозных мероприятиях, где игнорировали карантин уже после его объявления властями (примерно как РПЦ).

Но и после того, как в минувший четверг главный раввин ашкеназов Давид Лау и главный раввин сефардов Ицхак Йосеф выпустили распоряжения о прекращении молитв в синагогах, экстремисты движения за восстановление Иерусалимского храма продолжили утверждать, что на т.н. Храмовую гору они не распространяются и только усилили свое проникновение на нее.

В связи с этим решающим для прояснения того, что и кто стоит за этими провокациями, будет поведение израильских властей. Если все это инициатива исключительно маргинальных кругов, то они должны получить отказ на свое ходатайство и столкнуться с противодействием гражданских властей. Если же они получат зеленый свет, то это станет свидетельством того, что планы нового этапа агрессии против мусульман не только Палестины, но и всего мира исходят от правящих кругов Израиля, которые на фоне призывов ООН ко всеобщему перемирию провоцируют мусульман на войну.