Еще один крымский фигурант по делу Хизб ут-Тахрир вышел на свободу

Фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир*» – Ферат Сайфуллаев освободился из российского заключения. Он стал третьим заключенным по этому делу, который уже вышел на волю. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на его адвоката Эдема Семедляева.

Сайфуллаев находился в колонии Омутнинска Кировской области в России. Он освободился из колонии по окончанию срока.

Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации»). В сентябре 2016 года Сайфуллаев был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Вину не признал, от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции России.

Напомним, что в январе был освобожден фигурант севастопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» Рустем Ваитов. Позже вышел на свободу фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Нури Примов.

В сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по «делу Хизб ут-Тахрир», получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

* - запрещены в РФ