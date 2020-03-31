Турция: на границе с Ираном произошел взрыв газопровода

Пожар вспыхнул во вторник утром после таинственного взрыва трубопровода, поставляющего природный газ из Ирана в Турцию.

Местные власти заявили, что взрыв повредил участок трубопровода возле пограничного перехода Гурбулак в восточной провинции Агры. Взрыв вызвал огромный шлейф пламени. Подача газа была прекращена, и пожарные потушили огонь.

Взрыв временно остановил экспорт иранского газа. Об этом агентству IRNA заявил директор Национальной иранской газовой компании Мехди Джамшиди Дана.

Между тем иранское государственное телевидение сообщило, что «террористическая» атака на турецкой стороне границы остановила поток в трубопроводе.

Джамшиди Дана также добавил, что район, в котором сейчас произошел взрыв, фактически не контролируется турецкими властями. По его словам турецкие пограничники покинули этот район из-за опасности заражения коронавирусом. Он добавил, что «мы сообщили им о взрыве и ожидаем их ответа».

Турецкие СМИ со своей стороны, что пожарные потушили пламя, а военные охраняют район. Начато расследование инцидента.

Трубопровод, по которому ежегодно транспортируется около 10 миллиардов кубометров газа, ранее часто подвергался атакам со стороны действующей в регионе РПК.