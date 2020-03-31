«Голод убьет нас раньше чем вирус» - рохинджа в Индии

Во вторник на прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о строгом карантине для 1,3 миллиарда человек в Индии, чтобы предотвратить распространение коронавируса, унесшего жизни уже более 30 000 человек по всему миру. Фактически в Индии поставлена на паузу вся общественная и экономическая жизнь.

Но этот шаг уже превратился в человеческую трагедию, поскольку десятки тысяч рабочих-мигрантов покидают города, а многие из них вынуждены пройти сотни километров, чтобы добраться до своих домов после закрытия предприятий и заводов.

Критики обвинили правительство в спешке с блокировкой страны без надлежащего плана. В южноазиатской стране на сегодняшний день зарегистрированы около 1 000 случаев заболевания COVID-19 и 32 случая смерти.

Между тем около 40 000 мусульманских беженцев-рохинджа, проживающих в различных лагерях беженцев по всей стране, опасаются, что над ними нависла гуманитарная катастрофа, поскольку их практически оставили наедине с пандемией и без средств к существованию.

«Даже мыло это роскошь»

Примерно в 100 км к югу от столицы около 400 семей рохинджа живут в лагере беженцев в отделении № 7 района Харьяна Нух. Для них даже наличие мыла - роскошь, не говоря уже о покупке лицевых масок и дезинфицирующих средств.

Все обеспокоены этим вирусом, но мало что могут сделать, чтобы защитить себя. Тесный лагерь лишает людей какой-либо возможности сохранять дистанцию. Общая санитария плохая, туалеты грязные, доступ к здравоохранению ограничен.

Джафар Улла, учитель информатики, живет в одной из хижин. Его последний кусок мыла закончился в субботу. У него ничего не осталось, чтобы помыть руки.

«Только несколько семей имеют мыло в нашей трущобе, в то время как большинство из них не может позволить себе его купить», - говорит он «Аль-Джазире».

Местные муниципальные работники распыляли дезинфицирующие средства в близлежащих жилых районах, но не в трущобах беженцев. По словам Джафара, в последние несколько дней наблюдается постоянный рост случаев лихорадки среди беженцев.

«Я не знаю, связано ли это с коронавирусом или нет, но люди боятся», - говорит он. «Они не могут ходить в больницы, потому что регулярные поликлиники закрыты. Никто из администрации не пришел, чтобы проверить нас».

Большинство больниц приостановили свои амбулаторные услуги после объявления о закрытии 24 марта.

В прошлый четверг правозащитная инициатива рохинджа (ROHRInga), некоммерческая организация, базирующаяся в Нью-Дели, провела опрос по месту жительства 334 человек, живущих в лагере Маданпур-Хадар, и обнаружила, что 37 из них страдают от таких симптомов, как высокая температура, кашель и насморк — все они похожи на симптомы нового вируса.

«Существует серьезный риск вспышки коронавируса в трущобах беженцев рохинджа», - говорит Саббер Кьяу Мин из ROHRIinga.

«Индийское правительство защищает свой народ, в то время как международные организации, такие как УВКБ ООН, закрывают на нас глаза. Мы буквально остались одни, чтобы бороться с этой пандемией», - добавил он.

Между тем, отделение УВКБ в Нью-Дели отрицает задержку с реагированием и сообщило, что оно внимательно следит за ситуацией в координации с местными некоммерческими организациями.

«Мы очень заинтересованы в этом. За последние несколько недель мы организовали различные просветительские программы, связанные с COVID-19, в трущобах», - сказал помощник сотрудника по внешним связям УВКБ Кири Атри.

«С сегодняшнего дня мы начнем распространять гигиенические наборы, содержащие мыло, а маски для лица будут назначаться в каждом конкретном случае».

Бадар Алам из лагеря беженцев Нух работал на стройке разнорабочим, но теперь он не может работать из-за карантина. Мужчина говорит, что его семья, включая жену и троих детей, не питалась нормально в течение недели.

У Алама осталось два килограмма риса, 250 граммов чечевицы и 250 рупий (3 доллара США) в кармане, без возможности работать еще как минимум две недели. «Чем я буду кормить своих детей? Камнями?» - спрашивает он.

Около 1200 рохинджа, проживающих в районе Джамму спорного Кашмира, которые работал на ореховых фабриках, также в растерянности. Беженцы говорят, что это вопрос нескольких дней, прежде чем им придется спать с пустыми желудками.

Хафиз Мубашар руководит исламской школой для детей рохинджа в местечке Батинди города Джамму. Он закрыл занятия неделю назад. Но в течение последних трех дней он получал звонки от студентов, которые искали его помощи в приготовлении риса и муки.

«Запрет усугубил наши продовольственные проблемы», - говорит 27-летний Мубашар.

«Многие из нас уже голодают, в то время как другие перешли на один прием пищи в день или прибегли к сокращению потребления пищи».

Мубашар считает, что следующие семь дней будут иметь решающее значение для общины рохинджа, так как у большинства семей скоро закончатся оставшиеся запасы.

«Мы боремся как с голодом, так и с коронавирусом одновременно», - сказал Мубашар.

«Но я думаю, что голод убьет нас раньше, чем вирус».