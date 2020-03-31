Саудовская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена

Коалиция Саудовской Аравии и ОАЭ, сражающаяся с повстанцами-хуситами в Йемене, нанесла более десятка воздушных ударов по столице Сана, первое такое нападение на город за несколько месяцев.
По сообщению хуситского телеканала Аль-Масира в понедельник коалиция провела 19 воздушных налетов. О жертвах пока не сообщалось.
Атаки на Сану произошли после того, как Саудовская Аравия перехватила две баллистические ракеты, которые, по словам хуситов, были запущены в субботу в направлении Эр-Рияда и южных районов королевства недалеко от йеменской границы.
Атака хуситов совпала с пятой годовщиной саудовского вмешательства в гражданскую войну в Йемене.
В воскресенье посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс повторил свой призыв к немедленному прекращению военных действий, чтобы придать импульс общенациональному прекращению огня, особенно в свете нынешней пандемии коронавируса.
«Йемену необходимо, чтобы его лидеры каждую минуту уделяли внимание предотвращению и смягчению потенциально катастрофических последствий вспышки COVID-19», - говорится в заявлении Гриффитса.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Йемене не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.
По сообщениям агентств по оказанию помощи, в результате конфликта погибли десятки тысяч человек, многие из которых были гражданскими лицами.
Аэропорты, порты, мосты и дороги неоднократно подвергались нападениям. Фермы, школы, нефтегазовые объекты, фабрики и частные предприятия также были мишенью.