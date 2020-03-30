Бахрейн заявил об успехе в применении антималярийных препаратов для лечения больных COVID-19

В Бахрейне высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения заявил на прошлой неделе, что широко разрекламированный антималярийный препарат, рассматриваемый как возможное лекарство от коронавируса, уже успешно используется в Бахрейне.

Бахрейн, согласно государственному Бахрейнскому новостному агентству, является одной из первых стран, которая использовала лекарство от малярии, известное как гидроксихлорохин, для лечения пациентов, страдающих от COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом). Агентство цитирует генерал-лейтенанта доктора шейха Мухаммада бин Абдаллаха Аль-Халифу, главу бахрейнской целевой группы по коронавирусу, который сказал, что гидроксихлорохин был эффективен в «смягчении симптомов вируса и уменьшении его осложнений».

Врачи в Бахрейне впервые использовали гидроксихлорохин, который также лечит волчанку и острый или хронический ревматоидный артрит, 26 февраля, сказал Халифа.

Тем не менее, до сих пор не ясно, является ли экспериментальный препарат эффективным средством лечения коронавируса. Во Франции противомалярийное средство использовалось в сочетании с азитромицином, антибиотиком, обычно назначаемым при бактериальной пневмонии, для лечения около двух десятков пациентов в Марселе.

Но в Китае, где появился вирус, небольшое клиническое исследование гидроксихлорохина не выявило существенных различий между теми, кто принимал лекарства, и теми, кто не принимал.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что препарат хлорохин (связанный с гидроксихлорохином) может «изменить игру». Ранние испытания показали многообещающие результаты: одна группа французских исследователей провела небольшие тесты препарата на пациентах с COVID-19 и пришла к выводу, что «если клинические данные подтверждают биологические результаты ... болезнь станет одним из самых простых и дешевых для лечения и профилактики среди инфекционных респираторных заболеваний». Однако хлорохин и гидроксихлорохин так и не были одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для применения на пациентах с коронавирусом.

Сообщения о потенциале препарата привели как к спешке, так и к неконтролируемому использованию препарата, а также к его накоплению. В американском штате Аризона один мужчина умер, а его жена была госпитализирована, после того, как они оба приняли хлорохин в попытке излечиться от предполагаемого коронавируса. (Похоже, что пара приняла не фармацевтическую версию препарата, предназначенную для очистки аквариумов.) В Нигерии представители здравоохранения говорят, что три человека в Лагосе передозировались препаратом после комментариев Трампа — лишнее напоминание о том, что твиттер Трампа не может быть источником для медицинской информации.

Лечение гидроксихлорохином официально была принято на вооружение и врачами в Иордании.

Министерство здравоохранения Бахрейна сообщило о 419 подтвержденных случаях коронавируса, из них умерли четыре человека. Страна является одной из нескольких стран, участвующих в «испытании солидарности» Всемирной организации здравоохранения, в котором будут сравниваться усилия по лечению во всем мире.