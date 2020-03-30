По столице Саудовской Аравии был нанесен ракетный удар

В субботу в небе над столицей Саудовской Аравии Эр-Риядом и южным городом Джазан ПВО страны перехватили баллистические ракеты. Об этом сообщают государственные саудовские СМИ со ссылкой на собственные источники и заявления саудовской коалиции в Йемене.

Жители Эр-Рияда сообщили, что слышали многократные взрывы около 23:20, после чего в некоторых северных районах города были слышны сирены машин скорой помощи.

Откуда прилетели ракеты пока неясно. Также никто не взял на себя ответственность. Однако, мало кто сомневается, что это дело рук йеменских хуситов, которые уже неоднократно обстреливали территорию Саудовской Аравии, используя сотни ракет и беспилотников. И хотя удары в основном наносились по военным и гражданским целям вблизи границы с Йеменом, столица королевства также попала под удар. В последний раз это случилось в июне 2018 года.

Напомним, что Саудовская Аравия обвинила Иран в нападении с применением беспилотников и ракет в сентябре 2019 года на две нефтяные установки, из-за чего на время вдвое сократилась добыча нефти в Саудовской Аравии. Сам Тегеран отрицает причастность, а ответственность за тот удар взяли на себя хуситы.