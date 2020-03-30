Королева Малайзии готовит еду для борцов с пандемией коронавируса

Пока пандемия коронавируса продолжает распространяться по всему миру, ежедневно унося жизни тысяч людей, самые разные люди стремятся сделать свой вклад в борьбу с нею. Например, королева Малайзии помогает нуждающимся людям, используя свои кулинарные навыки.

На момент написания статьи в Малайзии были выявлены 2470 случаев заражения и 34 смерти от коронавируса. Между тем Тунку Азиза Амина Маймуна Искандария, которая является женой султана Абдуллаха аль-Хаджа из Паханга, поддерживает тех, кто бороется с вирусом, готовя им традиционные малазийские блюда и угощения.

В аккаунте в Instagram был опубликован пост: «Сегодняшние блюда, которые я отправлю в больницу Сунгай-Булох и Центр реагирования на кризисы, - это аям гулай темпояк, жареная капуста и соленое яйцо».

Она также опубликовала несколько фотографий блюд, которые она приготовила, включая блюдо из курицы, яичное карри, жаркое с зеленой фасолью и кексы с шоколадной крошкой.

Она подписала еще одну фотографию: «Наименьшее, что я могу сделать ... для правительственных служащих, жертвующих своей жизнью [sic] ... Я приветствую их».

Эти посты в Instagram были встречены восторженными комментариями и похвалой в адрес жены малайзийского монарха. Королева отправила приготовленную ею еду в ряд больниц в Малайзии, в том числе в больницу Сунгай Булох, в Университетский медицинский центр Малайи и в Центр готовности к кризисным ситуациям и реагирования.

Королева давно известна как кулинарный энтузиаст, и ее лента в Instagram заполнена множеством блюд и рецептов.