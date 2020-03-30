Талибы отказались вести переговоры с новым правительством Афганистана

Афганские талибы* отказываются вести переговоры с группой, направленной от нового правительства Ашрафа Гани, сообщил официальный представитель движения «Талибан». Это может привести к неудаче в отношении следующих шагов в мирном процессе при посредничестве США.

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил в субботу, что его группа не будет вести переговоры с кабульской командой из 21 человек, поскольку она по сути не представляет «все афганские фракции».

В четверг министерство по делам мира правительства Гани объявило о создании такой группы, а специальный посланник США Залмай Халилзад назвал этот шаг «всеобъемлющим».

В группу, которую возглавляет Масум Станикзай, бывший начальник Национального управления безопасности, и сторонник президента Ашрафа Гани, входят политики, бывшие чиновники, представители гражданского общества - среди них пять женщин.

Однако Муджахид заявил, что представление команды кабульским правительством стало «нарушение» соглашение с США, и что не все стороны согласны с этой командой.

«Для достижения подлинного и прочного мира вышеупомянутая команда должна быть согласована всеми эффективными афганскими сторонами, чтобы она могла представлять все фракции», - сказал он.

В ответ на это Наджия Анвари, пресс-секретарь министерства по делам мира, сказала: «Эта группа была создана после широких консультаций с различными слоями афганского общества».

Тем не менее талибы правы. Политический соперник Гани Абдулла Абдулла еще не подтвердил, будет ли он поддерживать делегацию, что, по мнению дипломатов, было бы важно, учитывая сильное влияние Абдуллы на севере и западе страны.

Пресс-секретарь Абдуллы в пятницу отказался подтвердить или опровергнуть, будет ли он поддерживать команду.

Напомним, что и Гани, и Абдулла утверждают, что являются законными президентами Афганистана после спорных сентябрьских выборов. В этой ситуации двоевластия совершенно очевидно, что любая команда со стороны Гани не может гарантировать ничего со стороны Абдуллы (и наоборот). А значит переговоры между талибами и «афганским правительством» снова откладываются в долгий ящик — просто потому, что нет никакого единого афганского правительства.

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