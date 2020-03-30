Палестинцы отменили Великий марш возвращения в Газе из-за коронавируса

Палестинские группы в секторе Газа отменили массовые митинги, запланированные на этой неделе вдоль границы с Израилем, на фоне опасений по поводу распространения коронавируса на густонаселенной территории, сообщили организаторы в минувшую субботу.

Митинги были назначены на 30 марта, чтобы отметить вторую годовщину так называемого «Великого марша возвращения», как называются еженедельные протесты палестинцев, стремящихся попасть на землю, из которой их предки были вынуждены бежать во время Накбы, палестинского исхода, в 1947-48 гг. Сейчас эта земля находится в составе Израиля.

Они также собирались отметить День палестинской земли, в честь событий 30 марта 1976 года, когда израильская полиция застрелила шестерых палестинских граждан Израиля, которые протестовали против экспроприации израильским правительством их земли.

«Мы призываем наших людей не идти в Лагеря возвращения 30 марта и оставаться дома, чтобы обеспечить безопасность нашего народа перед лицом этой смертоносной пандемии», - сказал Халед аль-Батш, высокопоставленный палестинского «Исламского джихада».

Вместо этого аль-Батш призвал палестинцев в Газе отметить этот день, подняв палестинские флаги на своих крышах и сжигая израильские.

Транспортное движение также будет остановлено на час, и по всей территории будут звучать сирены, чтобы отметить это событие, говорится в заявлении. Кроме того в тот же день пройдет ограниченная пресс-конференция.

По словам медицинских работников сектора Газа, во время акций протеста израильские солдаты убили 215 палестинцев, еще 8 000 получили огнестрельные ранения. Хотя в последние несколько месяцев еженедельные протесты пошли на спад.

За то же время один израильский солдат был убит палестинским снайпером.

В 2019 году следователи Совета ООН по правам человека заявили, что израильские силы, возможно, совершили военные преступления и преступления против человечности, в том числе в отношении детей и врачей.

К настоящему времени девять из 97 случаев заболевания коронавирусом на палестинских территориях были подтверждены в секторе Газа.

Больницы Газы, которые были уже переполнены ранеными во время протестов, теперь готовятся к решению проблемы сдерживания коронавируса в прибрежном анклаве, где проживают около двух миллионов палестинцев.