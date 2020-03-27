Аллах всемогущ, земные правители бессильны

(Коллаж - коронавирус обнуляет планы Бориса Джонсона)

Новость о заражении коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стала одной из главных мировых сенсаций сегодняшнего дня.

В случае с Джонсоном это символично, ведь еще не так давно он присоединился к лагерю коронаскептиков, считающих, что не нужно преувеличивать опасность нового вируса и следует отпустить ситуацию, невзирая на неизбежные жертвы, а не применять жесткие карантинные меры, как это делают в других странах. Весьма быстро, впрочем, Джонсона поправили британские эксперты, представившие на обозрение общественности расчеты, согласно которым подобная модель поведения может обернуться для Великобритании катастрофой. И вот, уже сам Джонсон был вынужден вводить карантинные меры, опровергая свои предыдущие заявления.

Но, видимо, поздно - по крайней мере для самого себя. И теперь у него самого появится возможность оценить правоту своего подхода, согласно которому лучше побыстрее переболеть этим вирусом как можно большему количеству людей.

Конечно, Борис Джонсон достаточно молодой человек и не приходится сомневаться в том, что лучшие силы британской медицины будут помогать ему справиться с болезнью. Поэтому шансы на его физическое выздоровление достаточно велики. А вот с политическим выздоровлением все не так очевидно, ведь эта болезнь нанесла удар по правительству Джонсона тогда, когда это ему было нужно меньше всего - после того, как ему наконец удалось завершить эпопею с Брекситом и когда вышедшей из состава ЕС Великобритании была особенно нужна стабильность, чтобы встать на свои собственные ноги.

Эта история лишь один из примеров того, как вмешательство, которое было совершенно невозможно предугадать, ломает планы лидеров мировых держав. Не менее яркий пример - вчерашняя новость из США о том, что в этой стране выявлены 85,5 тысяч зараженных коронавирусом, что даже больше, чем в Китае с его 81,8 тысячами.

Сообщая эту новость президент Дональд Трамп резонно указал на то, что такая огромная статистика является результатом большого количества тестируемых сейчас в стране - их уже свыше полумиллиона. Подобная информированность о реальном положении дел это уже плюс, и к этому мы вернемся чуть позже, но вряд ли повод для большого оптимизма. По многочисленным оценкам и свидетельствам, американская система здравоохранения в целом не готова эффективно противостоять пандемии, во многом в силу того, что в США отсутствует система всеобщего медицинского страхования.

Все это очень плохие новости лично для Трампа, который как и Джонсон сейчас планировал заниматься совсем другими вещами - дальнейшим развитием экономики страны и подготовкой к предстоящим президентским выборам. Первое сейчас под очень большим вопросом - совсем недавно Трамп, как и Джонсон был настроен на то, чтобы не позволять коронавирусу ломать обычный ход жизни людей и мешать бизнесу. Однако такой взрывной рост числа выявленных заражений почти не оставляет ему выбора - экономику придется отодвинуть на второе место, отдавая приоритет спасению американцев. Но не менее сложно будет и с выборами, потому что теперь сам Трамп может оказаться перед необходимостью того, что уже давно предлагают его оппоненты-демократы и чему противостоял он - внедрению системы всеобщего доступного здравоохранения, хотя бы на базовом уровне.

Теперь вернемся к статистике и количестве выявляемых заражений. Конечно, в официальную статистику о том, что зараженных коронавирусом в России по состоянию на утро 27 марта было 1036 человек, не верит никто. Для сравнения - в Эстонии их вчера было выявлено 538, то есть, всего в 2 раза меньше, чем в России при населении 1,3 миллиона против 144 миллионов. И кто в это может поверить с учетом самой протяженной сухопутной границы с Китаем и наличия в России сотен тысяч китайцев уже в период эпидемии? Никто и не верит, особенно с учетом того, что то оттуда, то отсюда от обычных людей поступают новости о смертях их знакомых от пневмонии или гриппа, которые никто не исследует на предмет коронавируса.

О масштабах реальной пандемии в России позволяет судить опубликованный вчера доклад Центра Досье, в распоряжении которого оказались закрытые данные правительства РФ (https://dossier.center/covid19/). О том, как они ломают планы обитателей Кремля мы достаточно писали на этой неделе, но укажем на то, что там их, похоже, до сих пор не осознают в отличие от глав регионов, которым придется принять на себя основной удар пандемии.

Мы уже не раз анализировали и положение, и потенциал Китая, который всячески пытается продемонстрировать миру свои успехи в борьбе с той заразой, которая вышла из него (как и многие другие подобные заразы). Однако читая об успехах Китая на этом поприще сейчас, следует помнить, как он врал, заявляя от том, что ситуация находится под контролем и новый вирус не представляет собой особой опасности https://telegra.ph/Istoriya-kitajskoj-lzhi-o-koronoviruse-03-27

Просто Китаю как сборочному цеху мирового капитала критически важно в скорейшие сроки восстановить доверие к себе, особенно сейчас, когда набирают популярность идеи возвращения производств домой, чем в частности активно занимается нынешний американский президент. Но при всем желании вернуться к нормальному экономическому развитию будь то в форме предоставления новых заказов китайским производствам или их возвращению в ранее отказавшиеся от них страны и то, и другое пока под большим вопросом.

Крупнейшие мировые державы и многие их лидеры, привыкшие считать себя чуть ли ни повелителями мира, оказались бессильны перед невидимым вирусом, обваливающим их экономики и обнуляющим их политические планы, над реализацией которых они работали долгие годы.

Этот шок для самообольщенных материалистов всего лишь проиллюстрировал то, что должен знать и помнить каждый верующий:

"Аллаху принадлежит власть над небесами и землей и Аллах над всякой вещью мощен" (аят 189 суры "Семейство Имрана", смысловой перевод).