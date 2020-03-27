Власти Туркменистана подавляют разговоры о коронавирусе

В столице Туркменистана начали задерживать за разговоры об инфекции коронавируса. Они фиксируются на улицах осведомителями спецслужб в штатском, сообщает «Азатлык».

«В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры специальные люди в штатском, что ожидает задержанных, неизвестно», — сообщил источник. И в данном случае речь не идет о распространении информации, искусственно создающей панику, наказание за которое имеется в других странах, например в Узбекистане. По данным издания, забрать могут «за любые разговоры на эту тему».

Власти стараются, чтобы слово «коронавирус» не слишком часто попадалось на глаза гражданам, поэтому упоминание о нем убрали с противоэпидемических буклетов. Ранее в Туркменистане пытались предотвратить панику среди населения запретом на ношение медицинских масок, которое расценивалось как «провокация паники». По последним данным, этот запрет не касается врачей.

Работа по предотвращению проникновения вируса проводится, но не освещается официальными СМИ, полуофициальные пишут о COVID как о части зарубежной повестки.

В то же время, как отмечает «Фергана», привнесенные эпидемией новшества замечаются в общественных местах: при входе в банки, отделения МВД и т.д. В Ашхабаде появились средства дезинфекции для посетителей (спиртовые растворы, влажные салфетки и оксолиновая мазь), при этом в аптеках и магазинах на эти средства возник дефицит. Пользоваться антисептиками, по словам источника сайта, никто не принуждает.