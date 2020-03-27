Турецкие черкесы требуют у ООН признать геноцид их народа

Турецкая общественная организация "Патриоты Черкесии" призвала ООН рассмотреть вопрос о признании геноцида адыгов (черкесов). Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

"Россия не считает черкесов коренным народом, не замечает историческую правду, черкесы для нее не существуют. Черкесский вопрос – интернациональный вопрос в силу проживания черкесов во многих странах. Мы призываем ООН признать черкесов, проживающих на исторической родине и в диаспоре, все их достижения", – заявил представитель общественного объединения "Патриоты Черкесии" Мурат Карден.

Как отмечается в заявлении, кроме отсутствия у черкесов "реальных прав", они лишены также прав на внешнеполитические связи, которые особенно важны для адыгов (черкесов), в силу того, что за рубежом их проживают больше, чем на их исторической родине – на Северном Кавказе.

"Кабардино-Балкария, Адыгея и Карачаево-Черкесия не могут задействовать потенциал своей зарубежной диаспоры – ни в плане привлечения инвестиций, ни даже в плане репатриации соотечественников", – указано в документе.

Напомним, что на сегодняшний день лишь одна страна в мире признала геноцид черкесов Российской империей — Грузия. 20 мая 2011 года 95 грузинских парламентариев единогласно проголосовали за принятие резолюции.