В Багдаде снова обстреляли "зеленую зону"

Иракские военные в четверг заявили, что по крайней мере две ракеты попали в сильно укрепленную "Зеленую зону" Багдада, где расположены правительство Ирака и посольство США. Согласно заявлению иракской армии, это первая атака после короткого затишья в начале этого месяца.

В заявлении говорится, что эти два снаряда упали рядом с Багдадским оперативным командованием, которое координирует действия полиции и вооруженных сил Ирака. Командный центр находится в нескольких сотнях метров от посольства США, которое регулярно подвергается ракетным обстрелам.

Пока неизвестно, есть ли жертвы.

В заявлении говорится, что ракеты были запущены из района Аль-Нахда в Багдаде.

Это была последняя ракетная атака по Зеленой зоне с тех пор, как в прошлый вторник три ракеты попали в зону возле посольства. Атака стала четвертой, направленной против американских интересов в Ираке, в течение недели после нападений на тренировочный лагерь Басмая и двух отдельных атак на лагерь Таджи.

Обе базы находятся недалеко от иракской столицы.

Первая атака на лагерь Таджи привела к гибели трех военнослужащих коалиции, в том числе двух американцев.

Это вызвало ответные авиаудары США по объектам про-иранской шиитской группировки «Катаиб Хезболла», которая, как полагают, несет ответственность за это нападение.

Однако иракские военные заявили, что в результате этих авиаударов погибли пять их военнослужащих и один мирный житель, а также было ранено пять боевиков из Отрядов народной мобилизации, головной организации, включающей множество иракских ополченцев, в том числе некоторые группы, поддерживаемые Ираном.

Про-иранские ополченцы поклялись отомстить за нападения.

Атаки произошли, когда возглавляемая США коалиция объявила о планах сократить свое присутствие с баз по всему Ираку и консолидироваться в Багдаде и Айн аль-Асад в западном Ираке.

План находился в разработке с конца прошлого года, заявил на прошлой неделе высокопоставленный военный чиновник коалиции.

Войска уже выведены из Аль-Каима, на границе с Сирией.

В среду Франция заявила, что выведет свои вооруженные силы из Ирака, сославшись на необходимость того, чтобы французские войска помогали бороться с новым коронавирусом у себя дома.