В пакистанском Синде закрывают мечети на время пандемии

В четверг правительство Пакистана на 10 дней ввело запрет на собрания для молитв и других религиозных мероприятий в мечетях в южной провинции Синд, включая Карачи, в очередной попытке остановить коронавирус.

Запрет, который начинается в пятницу, продлится по меньшей мере до 5 апреля и будет распространяться на пятничные молитвы по всей провинции, в которой проживает 50 миллионов человек, наиболее пострадавших от пандемии, сообщил журналистам министр информации провинции Насир Хуссейн Шах.

Только постоянный персонал, в том числе имамы и муэдзины, смогут совершать молитвы в мечетях.

Этот шаг последовал за введением общенационального карантина четыре дня назад, который заставил миллионы людей сидеть дома.

Общее количество случаев заболевания коронавирусом в Пакистане возросло до 1198, при этом девять человек умерли.

При этом 421 случая было зарегистрировано в Синде.

Почти 80% пациентов имеют историю поездок за границу, главным образом в Иран.

Двадцать один человек выздоровел, согласно данным, собранным в американском университете Джона Хопкинса.