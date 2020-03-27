Афганистан - возможный следующий эпицентр пандемии в Азии

Афганистан погружается в уже кажется неизбежную политическую трясину. Два конкурирующих политика одновременно провели церемонии инаугурации, объявив себя президентами страны. Не сумев добиться консенсуса между ними, американский госсекретарь Майк Помпео назначил уникальное убийственное наказание: сокращение финансирования Кабула на 1 миллиард долларов.

Это не только тяжелый удар по основным государственным расходам, но и силы Кабула теперь не смогут продолжать свою борьбу против талибов* в течение шести месяцев, согласно заявлениям президента Ашрафа Гани.

Тем не менее, сейчас совершенно другой враг - и в то же время весьма грозный — подступает к западным границам страны.

Во вторник министр здравоохранения страны Ферозуддин Фероз предупредил, что у половины населения — а это 16 миллионов человек - есть риск развития инфекции COVID-19. Ссылаясь на оценку ВОЗ, он сказал, что около 100 000 могут умереть.

Хотя столь суровое предупреждение министра противоречит текущей статистике - в стране зарегистрировано не более 80 случаев и лишь два смертельных случая - опасения отражают слишком ощутимую реальность в стране, которая соседствует с ближневосточным эпицентром вируса - Ираном.

Считается, что американские санкции нанесли существенный ущерб иранской системе здравоохранения. Однако даже в этом случае сложная ситуация в Иране бледнеет по сравнению с тем, что может развиться в Афганистане.

Иран может похвастаться более чем 10 врачами на 100 000 человек. У Афганистана на 100 000 человек хватает разве что 3 врача, а вся его система здравоохранения является жертвой многолетнего конфликта.

Согласно статистическим данным ВОЗ за 2014 год, расходы на здравоохранение на душу населения в Иране оцениваются в более чем 1000 долларов. Возможно, это и есть причина того, почему официальный представитель министерства здравоохранения Ирана хвалил самодостаточность страны после того, как во вторник была отвергнута команда МВФ.

Для сравнения, расходы на здравоохранение в Афганистане на душу населения колеблются в пределах 150 долларов.

Герат, куда, по оценкам ООН, в последние недели из соседнего Ирана прибыли десятки тысяч человек, - это 54 из 75 случаев заболевания COVID-19 в Афганистане.

Несмотря на призывы к полному карантину, власти предприняли лишь частичную блокировку в борьбе с пандемией. В провинции продолжаются религиозные собрания, в том числе пятничные молитвы.

В то время как местные органы власти стремятся построить больницу на 100 коек, они закрывают глаза на десятки тысяч прибывших иранцев, которые вернулись в свои дома за пределами Герата.

В настоящее время эта болезнь достигла 11 провинций, в том числе на юге, востоке и севере страны.

Смягчение этого распространения усугубляется практически отсутствующими механизмами отслеживания.

Эксперты сообщали ранее, что в стране есть только три устройства, способных тестировать вирус, все они находятся в одной лаборатории в Кабуле.

Али Латифи, независимый журналист в Кабуле, говорит, что, хотя у врачей есть маски и перчатки, важнейшие медицинские запасы все еще отсутствуют.

Некоторые больницы в стране вынуждены распределять дезинфицирующее средство для рук среди пациентов, в то время как другим не хватает даже обычной чистой воды.

Еще более насущная проблема заключается в том, как власти будут справляться с потенциальными вспышками заболевания среди сельского населения за пределами сферы государственного контроля.

Талибы заявляют, что в районах под их контролем они готовы сотрудничать с международными работниками здравоохранения, открыто признавая, что им не хватает соответствующих средств или персонала для преодоления возможного кризиса.

Тем не менее, даже в крупных городах глубокое чувство недоверия пронизывает общественное мнение по отношению к лидерам.

По словам Латифи, в некоторых местах предпринимались массовые усилия по распространению знаний о здоровье населения, а группы добровольцев раздавали информационные листовки в столице.

Местных жителей волнует также возможность закрытия коммерческих центров в случае внезапного всплеска заболеваемости, так как это прямо влияет на их средства к существованию.

В столице снижение числа зажиточных клиентов, практикующих «социальное дистанцирование», привело к тому, что владельцы местных предприятий уже ощущают кризис.

Тем не менее, неформальная экономика остается основным источником существования для населения страны, 54,6 процента которой живут за чертой бедности.

С американской помощью, медленно, но верно уходящей из страны, рабочим массам просто не на что больше рассчитывать.

По сообщению Tolo News, во вторник министерство экономики предупредило, что вспышка COVID-19 может нанести вред Афганистану «больше, чем другим странам региона или мира».

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