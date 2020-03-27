Ливия: первый случай коронавируса и эскалация конфликта

В среду интенсивная бомбардировка потрясла ливийскую столицу, когда вокруг Триполи начались новые бои спустя всего несколько часов после того, как Ливия сообщила о своем первом случае заражения коронавирусом и, несмотря на призывы Организации Объединенных Наций к прекращению огня во всем мире на время эпидемии.

Жители ливийской столицы, резиденции международно признанного правительства национального согласия (ПНС), заявили, что обстрел был самым жестким за несколько недель, и что окна тряслись даже в центре города, в нескольких километрах от линии фронта в южных пригородах.

«Нам конец в этой стране. Идет война, и мы весь день слышим бои, опасаясь, что ракета упадет рядом с нами. Теперь есть коронавирус. Если он распространится в Ливии, я думаю, что мы можем только молиться», - говорит Исса, 30-летний хозяин магазина в Триполи.

Ливийская национальная армия (ЛНА) мятежного командира Халифы Хафтара почти год пытается захватить Триполи при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и России. ПНС поддерживается Турцией и союзными сирийскими оппозиционерами.

Артиллерийский обстрел со стороны ЛНА на прошлой неделе вызвал осуждение ООН после того, как в результате погибли четыре девушки. Во вторник снаряды попали в тюрьму в районе, удерживаемом ПНС, что также вызвало гнев ООН.

В среду силы ПНС совершили нападения по нескольким фронтам против ЛНА, в том числе по авиабазе Аль-Ватия, в 125 км к западу от Триполи, ближайшей к столице авиабазе в руках ЛНА.

«В ответ на самые тяжелые бомбардировки, которые наблюдал Триполи, мы предприняли серию контратак против Хафтара», - заявил официальный представитель ливийского министерства иностранных дел Мухаммад Геблави.

Геблави сослался на «беспорядочный обстрел» со стороны ЛНА после того, как обе стороны согласились на прекращение огня для борьбы с коронавирусом.

Военная оперативная группа, сражающаяся за ПНС, заявила, что ее силы захватили бойцов ЛНА, включая некоторых иностранцев.

Представитель ЛНА Ахмад Мисмари заявил, что они отразили атаку, и что за ПНС воюют турецкие и сирийские боевики. По его словам, ПНС не соблюдало перемирие.

Между тем 25 мая власти в Триполи подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. По словам министра здравоохранения вирус выявили у 73-летнего мужчины, который 5 марта вернулся в Ливию из Саудовской Аравии через Тунис. В настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждение в Триполи.