В Крыму могут отобрать землю у коренного народа

Глава Меджлиса крымских татар* Рефат Чубаров считает, что указ российского президента Владимира Путина по поводу права собственности на землю в аннексированном Крыму только у россиян станет "очередной катастрофой" для крымскотатарского народа. Об этом он сказал 25 марта в комментарии "Крым.Реалиям".

Чубаров добавил, что подобное уже было во времена первой аннексии Крыма, когда у крымских татар "массово начали изымать землю". Это произошло в 1783 году, когда полуостров был оккупирован Российской империей после очередной русско-турецкой войны.

Однако после второй аннексии Крыма Россией в 2014 году многие крымские татары не отказались от своего украинского гражданства, и теперь у них могут забрать землю.

Напомним, Владимир Путин 24 марта расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у "иностранцев" и "зарубежных юридических лиц". В список вошли Севастополь, Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Запрет не распространяется лишь на три района Крыма — Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю.

* - запрещен в России