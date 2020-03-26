Туркменистан: от пандемии чиновники спасаются в заповеднике

Туркменские чиновники в Лебапском велаяте (области) Туркменистана вывезли свои семьи на территорию Репетекского заповедника, чтобы защитить их от уханьского коронавируса. Об этом 23 марта сообщило издание «Хроника Туркменистана».

Как стало известно журналистам, чиновники разместили 15-20 палаток вдоль границ заповедника и на его территории. Они расположены в нескольких километрах друг от друга. Там постоянно проживают родственники чиновников, а сами они ежедневно ездят за 60 километров на работу в областной центр — Туркменабад. По словам источников издания, среди инициаторов добровольной изоляции — представители руководства прокуратуры, велаятского хякимлика (областной администрации), несколько судей.

Примечательно, что в Лебапском велаяте, как и в других регионах страны, 21 марта организовывались массовые мероприятия в честь Навруза. Бюджетники должны были участвовать в этих мероприятиях в обязательном порядке. Для Лебапского велаята это особенно опасно, потому что именно в Туркменабад во время эпидемии COVID-19 стали перенаправлять все международные рейсы из Ашхабада. Там же организовали зону карантина для прибывающих из-за рубежа (хотя официально об этом не объявлялось).

По словам собеседников «Хроники Туркменистана», отдельные лебапские чиновники предложили не праздновать Навруз или хотя бы сократить число участников. Но заместитель хякима по культуре Гурбандурды Сарыев заявил, что такие высказывания будут расцениваться как саботаж мероприятий государственного значения. Он пригрозил «саботажникам» увольнением и привлечением к ответственности.

Разумеется, свои семьи чиновники на эти массовые мероприятия не потащили, оставив их в отдаленных палатках в пустыне.

Сам президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в праздновании Навруза, посадив дерево перед телекамерами. Однако, как заметили независимые журналисты, в этом году в праздничных мероприятиях не участвовали иностранные дипломаты. Журналисты предполагают, что это может быть решение иностранных властей, исполняющих карантинные рекомендации. Ранее посольства США и России в Ашхабаде приостановили прием посетителей по визовым вопросам. Власти Туркменистана ограничили перемещения между регионами, но официально это не афишируется.

При этом официально в Туркменистане до сих пор не отмечено ни одного случая заражения коронавирусом, а все государственные СМИ освещают пандемию как сугубо зарубежную проблему.