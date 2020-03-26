Пять лет войны в Йемене: хуситы побеждают, а их враги расколоты

В четверг исполняется пять лет с начала кровавой войны в Йемене, то есть с того дня, когда возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств начала военную интервенцию против повстанцев-хуситов в Йемене. Несмотря на интервенцию хуситы продолжают добиваться успехов на севере страны.

В последние недели группировка взяла под свой контроль территорию в провинции Джавф, включая ее главный город Хазм, который расположен к северо-востоку от столицы Сана, в то же время она вторглась в районы богатой ресурсами провинции Мариб, которая является последним оплотом международно признанного правительства Хади на севере стране.

Воодушевленный прогрессом своей группировки в последние месяцы, лидер хуситов Абдуль-Малик аль-Хуси призвал коалицию во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами прекратить нападения.

До того, как коалиция начала воздушные налеты 26 марта 2015 года, хуситы временно удерживала президента Хади под домашним арестом, вынудив его затем бежать в южный город Аден.

Они также захватили большинство густонаселенных северных и центральных районов Йемена. Хуситский контроль над военно-воздушными силами страны означал, что они могли бомбить проправительственные силы в Адене и были близки уже к захвату города. Хади бежал в Саудовскую Аравию за день до того, как Эр-Рияд начал воздушную операцию.

В течение нескольких месяцев Саудовская Аравия, ОАЭ и их союзники на земле вытеснили хуситов из южного Йемена в направлении их северного центра.

«Самым важным успехом войны было предотвращение хуситского контроля над всем Йеменом или большей его частью, особенно за пределами богатых нефтью и газом районов», - говорит Абдуль-Насир Альмувадеа, йеменский политолог.

«Хуситам не удалось получить международное признание, что было бы возможным, если бы хуситы взяли под свой контроль Йемен, не столкнувшись с каким-либо локальным сопротивлением».

Но вмешательство и затяжной конфликт привели к тому, что ООН называет худшим гуманитарным кризисом в мире в самой бедной стране на Ближнем Востоке.

По данным ACLED (данные о местонахождении и событиях вооруженных конфликтов), более 100 000 человек погибли в ходе войны, в том числе 12 000 гражданских лиц. Согласно Всемирной продовольственной программе, 24 миллиона йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи, а 20 миллионов испытывают нехватку продовольствия.

«Воздушные удары по гражданским районам и инфраструктуре привели к тому, что йеменцы стали меньше поддерживать войну, а хуситы смогли воспользоваться реальными преимуществами и расширить свою базу», - сказал Альмувадеа.

«Слабость йеменского правительства и недостаток его реального присутствия на местах во многих областях ... укрепили хуситов и сделали их контроль над севером более глубоким».

На сегодня власть хуситов в Сане и северном нагорье кажется довольно крепкой, но у группы мало внутренних союзников, которые сражались бы против большинства других крупных группировок в Йемене, включая сторонников Хади, южных сепаратистов, ополченцев партии Аль-Ислах и сторонников бывшего президент Али Абдуллаха Салеха.

Салех помог хуситам взять под контроль Сану в 2014 году, но был убит в декабре 2017 года хуситскими же боевиками, которые подозревали, что он готовится вступить в союз с возглавляемой с саудовской коалицией.

Его смерть положила конец короткому периоду боев между хуситами и силами, лояльными бывшему лидеру, и, возможно, последней реальной возможности для про-саудовской коалиции победить хуситов в их северной крепости.

И хотя смерть Салеха привела к некоторому объединению не-хуситских сил вокруг правительства Хади, альянс против хуситов был слаб и с тех пор распался.

Когда коалиция вышла на удерживаемый хуситами портовый город Ходейда во второй половине 2018 года, это могло привести к военной победе альянса, но опасения международного сообщества о том, что боевые действия приведут к гуманитарной катастрофе, позволили дипломатическому давлению остановить продвижение.

С тех пор различные анти-хуситские силы направили свое оружие друг на друга, поскольку разногласия между официально объединенными группами только усилились.

Сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС), группа, поддерживаемая ОАЭ, который имеет широкую поддержку в южном Йемене, вынудил силы Хади покинуть временную столицу Адена в августе 2019 года.

Это привело к худшим столкновениям между анти-хуситскими силами с начала войны, поскольку столкновения распространились по всему южному Йемену. Это также привело к все более очевидному расколу между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые поддерживали правительство Хади и ЮПС, соответственно.

Соглашение, заключенное при посредничестве Саудовской Аравии в ноябре 2019 года, должно было объединить обе стороны, но оно до сих пор не выполняется полностью.

«Альянс против хути на местах имеет глубокие идеологические разногласия, которые, возможно, нелегко преодолеть», - говорит Фатима Абу Аласрар, эксперт из Ближневосточного института.

Сам ЮПС все еще непреклонен, и заявляет, что он не отступит от продвижения к отделению Юга.