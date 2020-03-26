Новозеландский террорист признал свою вину

Брентон Таррант, совершивший в марте прошлого года вооруженное нападение на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, признал свою вину по всем пунктам обвинения.

По информации радиостанции New Zealand, 29-летний австралиец в ходе заседания Верховного суда Крайстчерча в четверг признал вину в убийстве 51 человека, а также обвинение в 40 покушениях на убийство и совершении террористического акта.

Признание вины было получено по аудиовизуальной связи из тюрьмы Окленда, где содержится Таррант.

Террорист через своих адвокатов во вторник потребовал переноса судебного заседания, намеченного на июнь, на более ранний срок.

Террорист Таррант ранее отрицал свою вину.

В новозеландском городе Крайстчерч 15 марта 2019 года с разницей в 10 минут было совершено вооруженное нападение на мечети Нур и Линвуд. В результате атаки погибли 51 и ранения получили, по меньшей мере, 50 человек.

Премьер-министр Новой Зеландии назвала нападение терактом.

Задержанный после теракта 29-летний крайне ультраправый австралиец Брентон Таррант в июне должен был предстать перед судом по обвинению в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Предполагается, что террорист, находящийся в тюрьме строгого режима в Окленде, в случае признания виновным может быть приговорен к пожизненному заключению.