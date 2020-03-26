Лагеря рохинджа охвачены паникой из-за пандемии коронавируса

Эксперты и активисты предупреждают, что около миллиона беженцев-рохинджа, живущих в многолюдных и тесных лагерях в бангладешском Кокс-Базаре, особенно уязвимы для коронавирусной инфекции.

По словам экспертов, ужасные условия в лагерях, куда большинство мусульман-рохинджей прибыли в 2017 году, чтобы спастись от репрессий в Мьянме, являются благодатной почвой для любой болезни.

Практически во всех других странах мира людям говорят, что они должны практиковать «социальное дистанцирование», и находиться на расстоянии двух метров друг от друга. Это как раз ширина большинства тропинок в Кутапалонге, крупнейшем в мире лагере для беженцев, где живут 600 000 рохинджа. Разумеется, эти узкие тропинки ежедневно забиты людьми, которые идут за едой и топливом.

Маски, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни во всем мире, встречаются редко. О том, что такое санитайзер, здесь даже не слышали.

Каждая хижина составляет всего 10 квадратных метров, и в них живут до 12 человек. По словам одного из работников благотворительных организаций, в этих хижинах вы буквально слышите как дышит ваш сосед.

Социальное дистанцирование в лагерях "практически невозможно", заявил глава организации "Врачи без границ" (Medecins Sans Frontieres или MSF) в Бангладеш, Пол Брокман

«Масштабы этой проблемы огромны. Уязвимые группы населения, такие как рохинджа, вероятно, будут непропорционально затронуты COVID-19», - сказал он агентству AFP.

Бангладеш пока что сообщает лишь о нескольких случаях смерти от коронавируса и менее чем 50 случаях заражения, однако общественность и эксперты опасаются, что их намного больше.

Рохинджа почти ничего не знают об этой болезни, так как правительство с конца прошлого года закрыло большую часть их доступа к Интернету в рамках мер по пресечению потока беженцев.

Однако страхи и паника нарастают, поскольку представители четырех семей рохинджа, которые вернулись из Индии на прошлой неделе, были помещены в карантин в транзитном центре ООН для тестирования.

Бангладешская женщина в соседнем Кокс-Базаре также дала положительный результат на новый коронавирус.

«Мы очень обеспокоены. Если этот вирус попадет сюда, он будет распространяться как лесной пожар», - сказал лидер общины рохинджа Мохаммад Джубайер.

«В лагеря каждый день приходят много сотрудников благотворительных организаций и местные работники. Некоторые члены диаспоры рохинджа также вернулись в последние дни. Возможно, они несут вирус», - сказал он.

Житель лагеря Локман Хаким, 50 лет, выразил глубокую обеспокоенность по поводу отсутствия профилактических мер в лагерях.

«Мы получили мыло, и нам сказали мыть руки. И все», - сказал Хаким.

Другой лидер сообщества, Сайед Улла, сказал, что из-за отключения интернета было "много невежества и дезинформации" о вирусе.

«Большинство из нас не знают, что это за болезнь. Люди только слышали, что она убила много людей. У нас нет интернета, чтобы узнать, что происходит», - сказал он.

«Мы рассчитываем на милость Аллаха», - добавил он.

Организация Объединенных Наций призвала правительство Бангладеш восстановить нормальные интернет-услуги.

«Спасательные мероприятия в области здравоохранения требуют быстрого и эффективного общения», - сказала Луиза Донован, пресс-секретарь ООН в лагерях.

«Коммуникация является ключом к своевременному и эффективному управлению этой ситуацией», - сказала она AFP.

Офис уполномоченного по делам беженцев в Бангладеш отказался сообщить, будут ли власти восстанавливать Интернет.

Многие активисты рохинджа опасаются, что появление коронавируса в лагерях приведет к еще большим потерям, чем в 2017 году, когда рохинджа преследовались военными Мьянмы. И ситуация судя по всему такова, что уповать им действительно остается лишь на милость Всевышнего.