Франция из-за пандемии выводит войска из Ирака

Из-за пандемии коронавируса Франция выведет свой контингент войск из Ирака, в основном инструкторов местных вооруженных сил, заявил начальник штаба в среду.

На данный момент около 200 военнослужащих из Франции работают в Ираке либо в качестве инструкторов, либо в штабе коалиционных сил в Багдаде.

«В координации с иракским правительством коалиция решила скорректировать свое размещение в Ираке и временно приостановить учебные мероприятия», - говорится в заявлении.

Командующий иракской армией генерал-лейтенант Абдуль-Карим Халяф заявил вчера, что все французские солдаты уже покинули Ирак.

«Французские войска покинули Ирак и эвакуировали авиабазу международной коалиции» - заявил иракский командующий.

В самой Франции президент Эммануэль Макрон объявил о начале операции «Устойчивость» с участием армии, для борьбы с распространением коронавируса.

Макрон отметил, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

«Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience («Устойчивость»), отдельную (от операции) Sentinelle («Часовой»), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом», - сказал Макрон.

Вот так «война с коронавирусом» загнала в тень «войну с террором».