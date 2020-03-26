Каир: 15 человек погибли в ДТП из-за комендантского часа

Пандемия коронавируса продолжает забирать жизни людей, причем виноват в этом бывает не только сам вирус, но и паника, связанная с ним и особыми мерами, которые предпринимает правительство.

В Каире грузовик врезался в группу из нескольких автомобилей, которые остановились на контрольно-пропускном пункте на большом шоссе в среду. Погибли 15 человек. Это произошло всего через несколько часов после вступления в силу ночного комендантского часа, введенного властями для сдерживания распространение коронавируса.

В результате инцидента было ранено около десятка человек.

В соответствии с правилом комендантского часа, весь общественный транспорт перестает ходить после 7 вечера, и людям запрещено выходить на улицы, если только у них нет документов, подтверждающих наличие уважительной причины для этого.

Власти заявили, что из-за паники на контрольно-пропускном пункте на шоссе из южного Египта в центральный Каир выстроился длинный ряд микроавтобусов, грузовиков и легковых автомобилей, ожидающих, когда офицеры утвердят их освобождение от комендантского часа.

Государственное информационное агентство «Ахрам» сообщает, что внезапно грузовик, загруженный строительными материалами, врезался в группу автомобилей на высокой скорости.

Власти все еще расследуют инцидент. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Эль-Сафф в провинции Гиза для лечения.

Между тем, наблюдатели напоминают, что ежегодно около 8000 человек умирают от дорожно-транспортных происшествий в Египте, где дороги находятся в плохом состоянии, а законы о дорожном движении редко соблюдаются.

Авария произошла на отрезке столичной кольцевой дороги, известной своими поворотами и ускорением движения.

В среду министерство здравоохранения Египта сообщило о более чем 50 новых случаях заражения, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 456, включая 22 смертельных исхода. Эксперты отмечают, что настоящее число заражений в стране может быть намного больше.