Путин выступил, вопросы остались

После длительного публичного молчания и с опозданием в одну-две недели от своих коллег, стоящих во главе большинства государств мира, Владимир Путин сегодня все-таки обратился к народу России в связи с пандемией коронавируса.

Эмоционально выступление не выглядело как уверенное и искреннее, но оставим эмоции в стороне и сосредоточимся на конкретных мерах, озвученных в нем. Прежде всего, это перенос голосования по путинским поправками в конституцию, и меры социальной поддержки населения и бизнеса.

Первое можно приветствовать в такой же степени, в какой можно приветствовать отсрочку в исполнении неправомерно вынесенного приговора. Понятно, что проблему самого неправомерного приговора, в данном случае приговора конституции, это не решает, но ставит тех, кто его добился и вынес, перед необходимостью хотя бы отложить реализацию своих планов. Уже неплохо.

Что касается мер поддержки населения, здесь надо отделить безусловно рациональные меры, уже недели две как озвученные во многих других странах, как то освобождение от выплат налогов и взносов в государственные фонды страхования, автоматическое продление пособий без предоставления документов, оформление которых требует хождения по инстанциям, и меры тоже рациональные, но нуждающиеся в обеспечении ресурсами.

Такими мерами можно считать увеличение размеров и продолжительности выплат больничных или отсрочки в выплате кредитов и процентов по ним, ограничения по процедурам банкротства и т.д. Очевидно, что во многих случаях их бремя ляжет на частный сектор - работодателей, кредиторов и т.д., которые и без того сейчас находятся в непростой ситуации.

Чтобы это предотвратить, соразмерную помощь нужно оказать им самим, что требует формирования какого-то государственного чрезвычайного фонда. Как пишут некоторые эксперты, именно такие меры предлагали глава штаба по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин и министр экономического развития Андрей Белоусов, однако, Путин ограничился полумерами вроде увеличения налога по процентам и дивидентам от вкладов и ценных бумаг и на средства, выводимые в офшоры.

Это же касается и мер по борьбе с эпидемией в целом. В отличие от правительств многих европейских стран Путин не стал вводить ни карантина, ни чрезвычайной ситуации, как это предлагал Сергей Собянин, ограничившись объявлением следующей недели нерабочей. Такая смягченная реакция, с одной стороны, исходит из того, что эпидемиалогическая ситуация в России лучше, чем в Европе и не требует таких жестких мер, как в ней, с другой стороны, расчитана на сознательность россиян и то, что этот отпуск они используют для того, чтобы сидеть дома кроме выходов из него по необходимости.

Оправдан ли такой рассчет - покажет время... Однако уже сейчас можно сказать, что рынок выступление Путина не убедило - если до начала его обращения курс доллара составлял 78,57 рубля, а курс евро - 85,08 рубля, то к моменту его завершения курс доллара составил 78,84 рубля, а евро - 85,29 рубля.